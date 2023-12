Nach Aus bei "The Masked Singer": Mit dieser Idee bringt Uwe Ochsenknecht die Fans zum Ausflippen

Durch seine Auftritte bei "The Masked Singer" hat Uwe Ochsenknecht offenbar wieder richtig Blut geleckt. Jetzt will er auf die Bühne zurückkehren.

Von Marc Thomé

Unterföhring - Durch seine Auftritte bei "The Masked Singer" hat Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) wieder so richtig Blut geleckt, was das Singen anbelangt.

Uwe Ochsenknecht (67) könnte sich gut vorstellen, mit einigen seiner Songs aus "The Masked Singer" auf die Bühne zurückzukehren. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Am vergangenen Samstag war Uwe im Kiwi-Kostüm ein wenig unglücklich aus der Musikshow ausgeschieden. Durch ein Missgeschick war seine Identität ja bereits in der zweiten Show enthüllt worden, worunter die Spannung natürlich gelitten hatte. Dennoch hat der Star aus Filmen wie "Das Boot", "Männer" oder den beiden "Jim Knopf"-Kinoadaptionen jede Menge Spaß gehabt, bedankte sich nach seinem Ausscheiden per Videobotschaft herzlich beim Team und hatte für seine Fans und Follower auch gleich noch einen sehr interessanten Vorschlag parat. "Was haltet ihr von der Idee, meine Songs aus 'Masked Singer' und andere live auf Tour zu hören?", wollte er von seiner Community auf Instagram wissen. Die reagierte schwer begeistert. The Masked Singer Vierfache Rate-Power bei "Masked Singer": Geschwister-Duo unterstützt Moschner und Kavanian "Da gibt es doch keine zwei Meinungen. Die Idee ist grandios, lieber Uwe", "Wunder-Voll, raus ins Leben damit, ich lieb's", "Das solltest du auf jeden Fall tun!", lauten nur einige wenige der vielen positiven Reaktionen auf Uwes Idee.

Als Kiwi hatte Uwe die Zuschauer von "The Masked Singer" begeistert. Leider war seine Identität schon in der zweiten Folge durch ein Missgeschick aufgeflogen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit den 1990er-Jahren ist Uwe Ochsenknecht auch als Sänger bekannt

Darüber hinaus schreibt ein Follower: "Ist eh schon wieder viel zu lange her." Da mag sich manch einer fragen, was denn schon viel zu lange her sein soll.

"Es hat Riesenspaß gemacht, die Figur zu verkörpern. Das kann ich, glaub ich, auch ein bisschen besser als singen", hatte der gebürtige Südhesse nach seinem Ausscheiden bei "The Masked Singer" zwar noch gesagt, dabei aber ordentlich tief gestapelt.