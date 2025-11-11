"Maxton Hall"-Fans aufgepasst: Potsdams Drehorte im Überblick
Potsdam - Die Erfolgsserie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" ist zurück! Seit dem 7. November läuft die zweite Staffel bei Amazon Prime Video. Wer sich wie die Serienfiguren fühlen möchte, kann die Original-Drehorte in der Nähe Berlins besuchen.
Während die Geschichte rund um Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 22) und James Beaufort (Damian Hardung, 27) in England spielt, wurden viele Szenen in Deutschland gedreht.
Um ein paar der Drehorte zu finden, müssen Serienfans aus der Hauptstadt nicht weit reisen, denn in Potsdam lassen sich gleich mehrere Filmsets entdecken.
Schon in der ersten Staffel diente Potsdam als Location: Die Treppen der Nikolaikirche am Alten Markt stellten den Campus von Oxford dar, wo James und sein Freund Alistair während eines Gesprächs zu sehen sind.
Nur wenige Meter weiter diente das Museum Barberini als Kulisse für das fiktive Luxusgeschäft Beaufort Luxury. Angeblich mitten in London, doch tatsächlich direkt in Potsdam.
Atmosphäre von "Maxton Hall" an Original-Drehorten der zweiten Staffel erleben
Im Neuen Garten am Heiligen See steht das Haus der Familie Bell. Das rote Backsteinhaus im holländischen Stil, in dem Ruby mit ihrer Familie wohnt, diente früher als Wohnhaus für Angestellte von König Friedrich Wilhelm II. im 18. Jahrhundert. Heute ist es einer der charmantesten Schauplätze der Serie.
Ein weiterer Drehort ist das gemütliche Café Smith's Baker Gormsey, in dem Rubys Mutter arbeitet. Hier feiern Ruby und James' Schwester Lydia einen aufregenden Neuanfang. Auch in Wirklichkeit befindet sich dort ein Café.
Und es geht weiter! Wie der Tagesspiegel berichtet, laufen seit dem 4. November die Dreharbeiten auch wieder in Potsdam. Fans dürfen sich also auf neue emotionale Momente und noch mehr filmreife Kulissen aus der brandenburgischen Landeshauptstadt freuen.
Titelfoto: Bildmontage: mistervlad/123rf, Annette Riedl/dpa