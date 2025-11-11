"Maxton Hall"-Fans aufgepasst: Potsdams Drehorte im Überblick

Potsdam - Die Erfolgsserie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" ist zurück! Seit dem 7. November läuft die zweite Staffel bei Amazon Prime Video . Wer sich wie die Serienfiguren fühlen möchte, kann die Original-Drehorte in der Nähe Berlins besuchen.

Die Hauptdarsteller Harriet Herbig-Matten (22) und Damian Hardung (27) bei der Premiere der zweiten Staffel "Maxton Hall" im Tempodrom. © Annette Riedl/dpa

Während die Geschichte rund um Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 22) und James Beaufort (Damian Hardung, 27) in England spielt, wurden viele Szenen in Deutschland gedreht.

Um ein paar der Drehorte zu finden, müssen Serienfans aus der Hauptstadt nicht weit reisen, denn in Potsdam lassen sich gleich mehrere Filmsets entdecken.

Schon in der ersten Staffel diente Potsdam als Location: Die Treppen der Nikolaikirche am Alten Markt stellten den Campus von Oxford dar, wo James und sein Freund Alistair während eines Gesprächs zu sehen sind.

Nur wenige Meter weiter diente das Museum Barberini als Kulisse für das fiktive Luxusgeschäft Beaufort Luxury. Angeblich mitten in London, doch tatsächlich direkt in Potsdam.