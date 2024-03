Selbstbestimmt Leben mit Behinderung? Ämter geizen bei Geld für Assistenten

Als Software-Entwickler arbeitet er in Vollzeit für das Robert-Koch-Institut. Währenddessen ist er für 24 Stunden am Tag von Assistenten umgeben.

Der 38-Jährige leidet an einer spinalen Muskelatrophie, was zu zunehmender Muskelschwäche führt.

Aufgrund der niedrigen Löhne und der mangelhaften Besetzung befürchtet Michael Rother, dass sein Versorgungssystem zusammenbrechen könnte. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Für fünfeinhalb Vollzeit-Stellen erhalte Rother derzeit rund 21.000 Euro monatlich. Für einen Lohn, der an das Niveau der tariflichen Zahlung herankommt, bedürfe es etwa 7000 Euro mehr.

Seine derzeitige Lösung: "Weniger Leute und Überstunden, die momentan nicht ausbezahlt werden können."

Die Angst, dass sein Versorgungssystem jederzeit zusammenbrechen könnte, begleite ihn jeden Tag.

Eine gesetzliche Rechtfertigung, warum die Ämter eine höhere Zahlung verweigern, gäbe es laut dem Experten Roland Rosenow nicht.

"Die Behörden sind verpflichtet, durch ihre Leistungen, auch beim persönlichen Budget, sicherzustellen, dass die Betroffenen die Leistungen, die sie brauchen wirklich bekommen", so Rosenow. "Und dazu muss man auch angemessene Gelder zahlen, sonst klappt das nicht."

Besonders in Zeiten des Mangels an Pflegekräften bekäme man, ohne einen Lohn in Tarifhöhe, einfach nicht die nötigen Kräfte.