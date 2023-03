MDR-Intendantin Karola Wille könnte 18.000 Euro Rente kassieren

Der einzige Kandidat bekam den Zuschlag - Ralf Ludwig (54) wird neuer Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks . Im Herbst tritt er die Nachfolge von Wille bei ARD an.

Patricia Schlesinger (61) fordert 18.384,54 Euro Ruhegeld - pro Monat. © Hendrik Schmidt/dpa

Nach ihrem Rauswurf im Zuge der rbb-Affäre verlange Patricia Schlesinger laut ihrem Anwalt Ralf Höcker eine monatliche Betriebsrente in Höhe von rund 18.400 Euro.

Sie hatte sich vor dem Berliner Landgericht zunächst monatliche Zahlungen von 22.700 Euro erstreiten wollen. Schlesinger vertrat die Auffassung, dass ihr vertraglich 81 Prozent ihres sogenannten Basisgehalts als Altersversorgung zustehen.

Karola Wille führt den MDR seit 2011 - im Herbst ist Schluss. Sie hatte bereits im vergangenen Herbst angekündigt, sich nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Intendantin bewerben zu wollen. Die Senderchefin will demnach am 31. Oktober dieses Jahres in den Ruhestand gehen. Dann wäre sie 64 Jahre alt.

Der Rundfunkbeitrag (früher GEZ) beträgt seit August 2021 18,36 Euro monatlich und ist pro Haushalt zu entrichten. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen damit jährlich über acht Milliarden zur Verfügung - offenbar auch für die hohen Rentenbezüge der scheidenden Intendanten.