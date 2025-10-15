Trotz rekordverdächtiger Ernte: Deutsche Winzer vor dem Ende?

Leipzig - Trotz erwarteter Rekordernte stehen viele Winzer-Betriebe in Mitteldeutschland vor einer ungewissen Zukunft. Steigende Kosten, starke Konkurrenz aus dem Ausland und sinkender Alkoholkonsum sind keine guten Voraussetzungen für den Weinanbau, stellt auch das MDR-Magazin " Umschau " fest.

Auch wenn das laufende Jahr für deutsche Winzer deutlich besser aussieht, stehen viele von ihnen vor einer ungewissen Zukunft. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Dank der Hilfe von Freiwilligen könne das Kloster Memleben im Anbaugebiet Saale-Unstrut bei der Weinlese Kosten sparen.

Es sei ein gutes Jahr mit reicher Ernte. Das war auch bitter nötig, nachdem der Frost 2024 fast 90 Prozent der Früchte zerstört hatte.

Trotzdem seien die Zeiten instabil für Winzer und Zukunftssorgen allgegenwärtig.

Weinanbau werde immer härter und die Konkurrenz, vor allem aus dem Ausland, schlafe nicht. Alleine die jährlich steigenden Kosten wie der Mindestlohn würden es kaum möglich machen, an die Preise der Billig-Weine aus beispielsweise Italien anzuknüpfen.

Generell sei die letzten Jahre ein Rückgang des Wein-Konsums zu verzeichnen gewesen.