Steuerfrei Arbeiten mit über 67 Jahren: Kann die Aktivrente der Bundesregierung funktionieren?

Das MDR-Magazin "Umschau" geht der Frage nach, ob die Aktivrente funktionieren kann und wieso so viele Leute vor der Rente aus dem Beruf ausscheiden.

Von Tamina Porada

Leipzig - In den meisten Branchen kämpfen Unternehmen mit einem Problem: dem Fachkräftemangel. Die sogenannte Aktivrente soll ab dem kommenden Jahr Abhilfe schaffen. Aber klappt das? Das MDR-Magazin "Umschau" hat sich genauer mit den Plänen befasst.

Durch die Aktivrente sollen Fachkräfte länger im Arbeitsmarkt bleiben. Das soll auch die Wirtschaft stärken. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Viele Beschäftigte in Deutschland hören im Schnitt mit 64 Jahren und damit weit vor dem Renteneintrittsalter auf. Vor allem bei den Babyboomern sehen viele das so. Das neue Rentenpaket beinhaltet unter anderem auch die Aktivrente. Die Bundesregierung teilt auf ihrer Webseite mit: "Mit der Aktivrente wird belohnt, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet." Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht hat, kann sich so bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei dazuverdienen. Dr. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft meint aber nicht, dass es nur am Geld liegt. "Die Menschen, die überhaupt über Arbeiten im Rentenalter nachdenken, tun das selten aus finanziellen Erwägungen", erklärte er. Und weiter: "Der Effekt durch die Aktivrente wird vermutlich verpuffen und der verpufft vor allem deshalb, weil ein Großteil der Menschen bereits vorher aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Die Menschen gehen vorher schon verloren."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigt die Pläne