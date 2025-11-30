Norbert in drei Pflegefamilien aufgewachsen: "Man hat mich geboren und weggeschmissen"
Leipzig - Mehr als sechs Jahrzehnte musste Norbert (62) warten, um seine Schwester Ulrike (64) kennenzulernen, die nicht mal wusste, dass sie noch einen kleinen Bruder hat. Das emotionale Wiedersehen wird aber auch von einer traurigen Nachricht getrübt.
Bislang waren Norbert und seine Lebensgefährtin Sandra (54) erfolglos auf der Suche nach den Wurzeln des in Versmold (NRW) geborenen Mannes.
Schon wenige Monate nach seiner Geburt wurde er aus unbekannten Gründen in eine Pflegefamilie gegeben, rund acht Jahre später verstarben seine Pflegeeltern kurz hintereinander, wie in der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" erzählt wird.
Der Neunjährige kommt zu einer weiteren Pflegestelle, die mit ihm überfordert ist und ihn vor die Tür setzt - mit gerade mal 14 Jahren! Mit seiner dritten Pflegefamilie gibt es oft Streit, doch als Volljähriger kann er endlich ausziehen.
Norbert denkt nur ungern an seine Kindheit zurück. "Man hat mich geboren und weggeschmissen. Man wollte mich einfach nicht haben. Das Jugendamt hat mich verkauft", wird er deutlich.
Seine Mutter wird er leider nicht mehr kennenlernen. Sie starb bereits 2012 im Alter von 74 Jahren an Darmkrebs. Aber es gibt noch ein Happy End.
Julia Leischik sucht - Bitte melde dich: "Cool und aufregend, dass ein Stück Familie dazukommt"
Das "Bitte melde dich"-Team hat Hinweise, dass Ulrike in Leipzig wohnt und ihre Tochter Nina (34), also Norberts Nichte, in einer Zahnarztpraxis tätig ist. Dort an ihrem Arbeitsplatz wird sie tatsächlich auch gefunden - und führt die TV-Leute zu ihrer Mutter ins Waldstraßenviertel.
Ulrike, die ebenfalls in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist und erst als Sechsjährige zu ihrer Mutter zurückkehrte, zeigt sich sichtlich überrascht von der Mitteilung, einen Bruder zu haben. "Das habe ich nicht gewusst", sagt sie.
Für Nina ist es "cool und aufregend, dass da noch ein Stück Familie dazukommt".
Beim Blick auf ein Foto ihres Bruders und Onkels sagen sie happy: "Er sieht aus wie Oma!" Kurz darauf folgt das erste Treffen - es wird nicht das letzte bleiben.
"Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" mit Norberts und einem weiteren Fall zeigt SAT.1 am Sonntag (30. November) ab 18.55 Uhr. Bei Joyn PLUS+ gibt es die Folge schon jetzt.
Titelfoto: Joyn/SAT.1