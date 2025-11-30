Norbert in drei Pflegefamilien aufgewachsen: "Man hat mich geboren und weggeschmissen"

Leipzig - Mehr als sechs Jahrzehnte musste Norbert (62) warten, um seine Schwester Ulrike (64) kennenzulernen, die nicht mal wusste, dass sie noch einen kleinen Bruder hat. Das emotionale Wiedersehen wird aber auch von einer traurigen Nachricht getrübt.

Norbert (62) sucht nach seinen Wurzeln. © Joyn/SAT.1

Bislang waren Norbert und seine Lebensgefährtin Sandra (54) erfolglos auf der Suche nach den Wurzeln des in Versmold (NRW) geborenen Mannes.

Schon wenige Monate nach seiner Geburt wurde er aus unbekannten Gründen in eine Pflegefamilie gegeben, rund acht Jahre später verstarben seine Pflegeeltern kurz hintereinander, wie in der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" erzählt wird.

Der Neunjährige kommt zu einer weiteren Pflegestelle, die mit ihm überfordert ist und ihn vor die Tür setzt - mit gerade mal 14 Jahren! Mit seiner dritten Pflegefamilie gibt es oft Streit, doch als Volljähriger kann er endlich ausziehen.

Norbert denkt nur ungern an seine Kindheit zurück. "Man hat mich geboren und weggeschmissen. Man wollte mich einfach nicht haben. Das Jugendamt hat mich verkauft", wird er deutlich.

Seine Mutter wird er leider nicht mehr kennenlernen. Sie starb bereits 2012 im Alter von 74 Jahren an Darmkrebs. Aber es gibt noch ein Happy End.