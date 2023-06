Mehr Horror, weniger Romantik: Jenna Ortega freut sich auf zweite Staffel von "Wednesday"

Jenna Ortega will den Charakter Wednesday Addams so originaletreu wie möglich spielen. Romanzen sind da fehl am Platz. © Netflix/dpa

"Wir hatten bereits so viele Ideen verworfen, und ich bin jemand, der sehr praktisch ist", so die 20-Jährige.

"Ich möchte wissen, was los ist. Und mit einer Figur wie Wednesday, die so beliebt und so eine Legende ist, wollte ich sie einfach nicht falsch darstellen. Deshalb versuche ich, so viele Gespräche wie möglich zu führen. Am Set kamen wir alle mit den Autoren und Tim [Burton] zusammen und entschieden: 'Okay, was funktioniert und was nicht?' Es war natürlich schon eine sehr gute Zusammenarbeit", fügte sie hinzu.

Bereits im Vorfeld zeigte sich Ortega sehr neugierig auf die zweite Staffel von "Wednesday".

"Ich möchte die Outfits, die neuen Charaktere und die Drehbücher sehen, und sie waren so freundlich, mir die Rolle der Produzentin aufzusetzen", sagte sie.

Staffel Eins kann wie gehabt auf der Streaming-Plattform Netflix angeschaut werden. Die Fortsetzung ist in Arbeit, doch ein Release-Termin steht noch nicht fest.