Christian Henze bei "Mein Lokal, Dein Lokal" außer sich: Diese Wertung geht gar nicht!

Frankfurt am Main - Generell ist Profikoch, Autor und "Mein Lokal, Dein Lokal"-Moderator Christian Henze immer bestens gelaunt. Doch in der gestrigen Folge der Doku-Soap wurde der 56-Jährige ausnahmsweise einmal ungehalten.

Am Mittwoch hatte Kevin Fuchs (32) bei "Mein Lokal, Dein Lokal" sein Frankfurter Restaurant "Don't F*** Goethe" vorgestellt. © Seven.One Entertainment Group GmbH

Der Grund: Einer der Restaurant-Besitzer hatte bei der Bewertung seines Kollegen ziemlich daneben gelegen und das in Christians Augen auch noch aus ganz falschen Gründen.

Aber der Reihe nach: Am Mittwoch war "Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast bei Kevins (32) Restaurant "Don't F*** Goethe" in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Der Name sei eine Hommage an Johann Wolfgang von Goethe, dessen Geburtshaus sich in unmittelbarer Nähe befindet, erklärte Kevin.

Seine Küche beschrieb er als "unkonventionell". Und so testete Christian Henze bei seinem Besuch das Signature Dish - also die Spezialität des Hauses: eine Ossobuco-Lasagne.

Das Fleisch von 24 Stunden lang geschmorten Scheiben einer Rinderhaxe kommt mit würzigem Sud zwischen Pasta-Platten und Béchamelsauce. Zwar verwende man für Ossobuco gewöhnlich Kalbshaxen und ein paar Teigplatten weniger wären auch nicht übel, befand Christian, war aber ansonsten begeistert.

Als dann die anderen vier Kandidaten zum Testessen antraten und nach nahezu perfekten Vorspeisen den Hauptgang bestellten, wählte Stefan (56) von der Sachsenhäuser "Brasserie du Sud" ebenfalls die Lasagne.

Die kam dieses Mal mit mehr Fleisch und weniger Teig, sehr zu Christians Freude. Alles perfekt?