Finale bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Heike schwingt die Pfanne, plötzlich ertönt der Rauchmelder
Haldensleben - Feuriges Finale bei "Mein Lokal, dein Lokal" aus Magdeburg: Am letzten Tag will die Villa Lilo mit Flambier-Kunst beeindrucken - und prompt geht der Rauchmelder an.
Die Zielgerade ist in Sicht: Am letzten Tag besucht Starkoch Robin Pietsch (37) die "Villa Lilo" in Haldensleben (Sachsen-Anhalt), die eifrigen Zuschauern bekannt vorkommen dürfte. Das Restaurant nahm schon einmal bei "Mein Lokal, dein Lokal" teil und belegte den zweiten Platz.
Koch Sascha (37) möchte mit regionaler Küche überzeugen. Das Highlight des Restaurants: "die gute Seele" Heike, die in 2015 die deutschen Meisterschaften im Flambieren gewann und dieses Können auch direkt unter Beweis stellen möchte.
Schon bei der Vorspeise steht Heike startklar am Tisch und bereitet Dannys Champignonsuppe vor den Augen der anderen "Mein Lokal, dein Lokal"-Teilnehmer zu.
"Das ist natürlich viel Show muss man sagen", gibt Sternekoch Robin zu Bedenken, "wenn das nicht richtig ausflambiert, hat man nachher eine übertriebene Note an Alkohol."
Aber die Vorspeise mundet den andere Köchen schon mal sehr und sie geben Aussicht auf eine gute Tendenz für Sascha, Heike und die Villa Lilo.
Robin Pietsch kommentiert Flambier-Show: "Der klassische Vorführeffekt"
Für den Hauptgang von "Izakaya"-Inhaber Tran zückt Heike dann ihre Flambierpfanne, um die Garnelen mit Kürbis spektakulär zuzubereiten.
Eine glühend rote Stechflamme schießt in die Luft - und prompt geht ein lauter Piepton im Restaurant los, nach dem sich alle Gäste umschauen: Der Rauchmelder wurde ausgelöst.
"Da haben wir ihn gesehen, der klassische Vorführeffekt", kommentiert Robin Pietsch, "darauf muss man natürlich achten."
Doch der Vorfall ist schnell überspielt und nach einem gelungenen Hauptgang mit Hähnchen, Garnelen, Rind und Kalb wird auch schon das Dessert serviert.
Am Ende sahnt die Villa Lilo 37 Punkte ab und landet nach der Wertung von Robin auf dem dritten Platz. Das Rooftop-Restaurant "The Bird" kann sich in der Woche aus Magdeburg über die goldene Gewinner-Plakette freuen.
Die ganze Woche von "Mein Lokal, dein Lokal" könnt Ihr auf Joyn nachschauen.
Titelfoto: Bildmontage: Villa Lilo