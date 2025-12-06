Finale bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Heike schwingt die Pfanne, plötzlich ertönt der Rauchmelder

Haldensleben - Feuriges Finale bei " Mein Lokal, dein Lokal " aus Magdeburg : Am letzten Tag will die Villa Lilo mit Flambier-Kunst beeindrucken - und prompt geht der Rauchmelder an.

Bei "Mein Lokal, dein Lokal" zeigt die deutsche Flambier-Meisterin Heike ihr Können. © Villa Lilo

Die Zielgerade ist in Sicht: Am letzten Tag besucht Starkoch Robin Pietsch (37) die "Villa Lilo" in Haldensleben (Sachsen-Anhalt), die eifrigen Zuschauern bekannt vorkommen dürfte. Das Restaurant nahm schon einmal bei "Mein Lokal, dein Lokal" teil und belegte den zweiten Platz.

Koch Sascha (37) möchte mit regionaler Küche überzeugen. Das Highlight des Restaurants: "die gute Seele" Heike, die in 2015 die deutschen Meisterschaften im Flambieren gewann und dieses Können auch direkt unter Beweis stellen möchte.

Schon bei der Vorspeise steht Heike startklar am Tisch und bereitet Dannys Champignonsuppe vor den Augen der anderen "Mein Lokal, dein Lokal"-Teilnehmer zu.

"Das ist natürlich viel Show muss man sagen", gibt Sternekoch Robin zu Bedenken, "wenn das nicht richtig ausflambiert, hat man nachher eine übertriebene Note an Alkohol."

Aber die Vorspeise mundet den andere Köchen schon mal sehr und sie geben Aussicht auf eine gute Tendenz für Sascha, Heike und die Villa Lilo.