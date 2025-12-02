"Mein Lokal, Dein Lokal" in Magdeburg: Hier schmeckt Italien plötzlich indisch

Magdeburg - Sternekoch Robin Pietsch (37) ist mit dem TV-Team von " Mein Lokal, Dein Lokal " in und um Magdeburg unterwegs. Gleich am ersten Tag wird Gastgeber Luca von Lobeshymnen erschlagen.

V.l.n.r.: Christian Henze (57), Ali Güngörmüş (49) und Robin Pietsch (37) statten Restaurants regelmäßig einen Besuch ab. © Joyn/Nadine Rupp

Der gelernte Tontechniker betreibt sein italienisches Restaurant "Trattoria" in der Altstadt. Allerdings kommt dort ein "italienisches Flair" erst gar nicht auf, was auch dem Profi Robin Pietsch auffällt.

Schlimm ist dies allerdings nicht. Denn die moderne Einrichtung mit Wohnzimmerflair beeindruckt den Sternekoch. "Ich fand's echt schick eingerichtet."

"Am wichtigsten ist es mir, dass das Restaurant authentisch herüberkommt und dass es familiär und einladend ist", begründet Besitzer Luca.

Auch beim Essen geht das Restaurant neue Wege. Die Pasta wird täglich frisch und vor allem in der eigenen Küche hergestellt.

Für Verwunderung sorgen allerdings einige Speisen und ihre Zutaten. So kommen im Pasta-Menü "Pappardelle Marco Polo" typisch indische Zutaten hinein.