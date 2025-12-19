Mein Lokal, Dein Lokal im Harz: Kandidatin bringt plötzlich ihren Teller weg

Goslar - Am vierten Tag beim " Mein Lokal, Dein Lokal - Robin Spezial " besucht Sternekoch Robin Pietsch (37) das Steakhaus "Schiefer" von Kandidat Alex (54) in Goslar ( Niedersachsen ).

Am vierten Tag besuchte Robin Pietsch (37, r.) zusammen mit dem TV-Team das "Schiefer" in Goslar. © Just Friends Productions GmbH

Ob es der im Harz aufgewachsene Koch schafft, seine Mitstreiter zu begeistern?

Kandidatin Huong (67) hat sich bei der Vorspeise für das Beef Tatar entschieden. Bei der Zubereitung hat sie sogar persönlich mitgeholfen.

Nach dem Servieren des Essens bekommt sie allerdings erstmals Probleme und fragt ihre Mitstreiter um Rat, wie sie das Ei, die Schalotten und den Walnusssenf zusammen mit dem Tatar essen soll. Kurze Antwort: "Einfach alles vermischen."

So weit, so gut. Doch bei der Hauptspeise sorgt Huong für einen Moment, den kein Gastwirt erleben möchte. Sie steht auf, geht mit ihrem Teller und dem Rinderfilet, der Ofenkartoffel, der Sour-Cream und dem Wokgemüse darauf in die Küche.

Restaurantbetreiber Alex erzählt sie, dass ihr das Fleisch sehr gefallen hat, jedoch das Soja vom Wokgemüse nicht dazu passt. Alles in allem vergibt sie am Ende dem gesamten Menü "eine wohlverdiente Acht."