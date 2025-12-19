Mein Lokal, Dein Lokal im Harz: Kandidatin bringt plötzlich ihren Teller weg
Goslar - Am vierten Tag beim "Mein Lokal, Dein Lokal - Robin Spezial" besucht Sternekoch Robin Pietsch (37) das Steakhaus "Schiefer" von Kandidat Alex (54) in Goslar (Niedersachsen).
Ob es der im Harz aufgewachsene Koch schafft, seine Mitstreiter zu begeistern?
Kandidatin Huong (67) hat sich bei der Vorspeise für das Beef Tatar entschieden. Bei der Zubereitung hat sie sogar persönlich mitgeholfen.
Nach dem Servieren des Essens bekommt sie allerdings erstmals Probleme und fragt ihre Mitstreiter um Rat, wie sie das Ei, die Schalotten und den Walnusssenf zusammen mit dem Tatar essen soll. Kurze Antwort: "Einfach alles vermischen."
So weit, so gut. Doch bei der Hauptspeise sorgt Huong für einen Moment, den kein Gastwirt erleben möchte. Sie steht auf, geht mit ihrem Teller und dem Rinderfilet, der Ofenkartoffel, der Sour-Cream und dem Wokgemüse darauf in die Küche.
Restaurantbetreiber Alex erzählt sie, dass ihr das Fleisch sehr gefallen hat, jedoch das Soja vom Wokgemüse nicht dazu passt. Alles in allem vergibt sie am Ende dem gesamten Menü "eine wohlverdiente Acht."
"Sexy Burger": Pietsch Steakhaus "Schiefer" in Goslar
Auch Profikoch Pietsch ist selbstverständlich mit einem leeren Magen angekommen. Die Hamburger im Steakhaus haben es ihm angetan. Es verwundert also nicht, dass er wenig später einen großen, saftigen Burger samt Pommes serviert bekommt.
"Guck dir das Ding doch mal an. Geil. Das ist ein Burger, so stellt man ihn sich doch vor", kommt der Sternekoch erneut ins Schwärmen. "Das ist ein gut ausbalancierter, sexy Burger." Aber auch die knackigen Pommes überzeugen ihn.
Beim Verlassen des Restaurants dann sein Fazit: "Ich habe zwar kein Steak bekommen, aber einen unheimlich perfekten Burger."
Insgesamt erhält das "Schiefer" in Goslar - wie auch die Restaurants in dieser Woche davor - 36 Punkte. Bisher gibt es keinen Sieger oder Verlierer.
Anschauen könnt Ihr Euch die Folge am Freitag um 17.55 Uhr auf KabelEins oder vorab auf Joyn.
Titelfoto: Just Friends Productions GmbH