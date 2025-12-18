Als "Bares für Rares"-Händler die Verhandlung unterbricht, macht Kandidat die Biege
Köln - Für Ibrahim Altunal (38) aus Babenhausen läuft der Auftritt bei "Bares für Rares" fast wie am Schnürchen. Doch im Verkaufsraum wendet sich das Blatt, als einer der Händler die Verhandlungen unterbricht. Der 38-Jährige macht daraufhin die Biege!
Mit stattlichem Gepäck hat sich der Verfahrenstechniker aus Hessen auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks nach Köln gemacht.
Genauer gesagt hat er drei Koffer mitgebracht von denen sich Ibrahim und seine Frau trennen wollen, da sie Platz im Haus brauchen. "Wir sind gerade frisch Eltern geworden", verrät der 38-Jährige, der zudem noch preisgibt, dass der Erlös "in die Kasse der Kleinen fließen" solle.
"Tolle Koffer hast du mitgebracht. Die gefallen mir sehr gut", schwärmt Moderator Horst Lichter (63) über die Stücke, die Ibrahim bei einer Haushaltsauflösung bekommen hat.
Experte Detlev Kümmel (57) begutachtet die Stücke genau und stellt fest, dass es sich um drei verschiedene Koffer handelt. "Sie stammen wohl alle aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert", weiß der Sachverständige.
Gefertigt worden seien die Gepäckstücke aus Flachsleinen und Vulkanfiber und haben ihr Herkunftsland wohl in England und den Vereinigten Staaten.
"Bares für Rares"-Kandidat geht deutlich mit Wunschpreis runter
Bei einem Koffer ist das königliche Wappen von King George III. samt dem Motto der englischen Monarchen "Dieu et mon droit" ("Gott und mein Recht") zu sehen.
Allerdings ist dem Maler dort ein Fehler unterlaufen. Denn statt "et" steht dort tatsächlich "eSt" mit zusätzlichem S.
"Daran sieht man, dass das handgemalt wurde", stellt der 57-jährige Kümmel klar.
1000 bis 1200 Euro möchte der Hesse für die drei Koffer haben. Doch den Preiswunsch wolle Kümmel gerne nach unten regulieren. "Ich bin bei 800 bis 1000 Euro", so der Sachverständige.
Im Händlerraum tun sich allerdings Schwierigkeiten auf, da es nur in kleinen Schritten vorangeht. "Ich muss abkürzen. Seid mir nicht böse. Was war die Expertise?", will Christian Vechtel (50) vom 38-Jährigen wissen.
Als Ibrahim den Schätzpreis von Detlev Kümmel nennt, fragt der 50-jährige Händler in die Runde, ob jemand bereit sei, so viel Geld zu bieten. Der junge Familienvater wäre sogar bereit, das Set für 600 bis 700 Euro zu verkaufen, doch auch das möchte keiner der Händler hinlegen, weshalb Ibrahim den Auftritt abbricht.
"Dann bleiben die eben bei mir", verdeutlicht der Kandidat.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares