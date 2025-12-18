Als "Bares für Rares"-Händler die Verhandlung unterbricht, macht Kandidat die Biege

Köln - Für Ibrahim Altunal (38) aus Babenhausen läuft der Auftritt bei " Bares für Rares " fast wie am Schnürchen. Doch im Verkaufsraum wendet sich das Blatt, als einer der Händler die Verhandlungen unterbricht. Der 38-Jährige macht daraufhin die Biege!

Ibrahim Altunal (38) aus Babenhausen möchte bei "Bares für Rares" drei Gepäckstücke verkaufen, die er auf einer Haushaltsauflösung erstanden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit stattlichem Gepäck hat sich der Verfahrenstechniker aus Hessen auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks nach Köln gemacht.

Genauer gesagt hat er drei Koffer mitgebracht von denen sich Ibrahim und seine Frau trennen wollen, da sie Platz im Haus brauchen. "Wir sind gerade frisch Eltern geworden", verrät der 38-Jährige, der zudem noch preisgibt, dass der Erlös "in die Kasse der Kleinen fließen" solle.

"Tolle Koffer hast du mitgebracht. Die gefallen mir sehr gut", schwärmt Moderator Horst Lichter (63) über die Stücke, die Ibrahim bei einer Haushaltsauflösung bekommen hat.

Experte Detlev Kümmel (57) begutachtet die Stücke genau und stellt fest, dass es sich um drei verschiedene Koffer handelt. "Sie stammen wohl alle aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert", weiß der Sachverständige.

Gefertigt worden seien die Gepäckstücke aus Flachsleinen und Vulkanfiber und haben ihr Herkunftsland wohl in England und den Vereinigten Staaten.