"Mein Lokal, Dein Lokal": Preis-Schock sorgt für äußerst überraschende Punktzahl

Winningen - Nach einem kurzen Abstecher nach Hessen am Mittwoch geht es am Donnerstag beim Koch-Wettbewerb "Mein Lokal, Dein Lokal" wieder in die Pfalz. Genauer gesagt nach Winningen, wo Kandidat Torsten seine Kochkünste unter Beweis stellen will. Doch beim Blick auf die Rechnung purzeln am Ende die Punkte in den Keller.