Vollkatastrophe bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Hauptgang schockiert Profikoch

Mike Süsser (53) machte sich zur Wochenmitte ein Bild vom 2022 eröffneten Weinhaus Schulte im hessischen Limburg. © kabel eins/Benedikt Müller

Mit "gutbürgerlicher Küche inklusive mediterranem Touch" wollte der Gastronom nicht nur seine vier Mitstreiter aus den Socken hauen. Zuvor sollte sich Profikoch Mike Süsser (53) einen Eindruck von den Speisen und dem generellen Ambiente in dem seit 1836 als Weinhaus bekannten Limburger Restaurant machen.

Was der gebürtige Itzehoer zu sehen bekam, beeindruckte ihn bereits vom Start weg: "Das Gebäude schreit nach Tradition und Gastro-Kultur", so Süsser noch vor dem Betreten des Weinhauses Schultes. Viel wichtiger als uralte Bestuhlung und vor Geschichte strotzender Gemäuer war für den Profikoch natürlich das, was in der Küche gezaubert wird.

Hierfür zeichnet im Schultes Chefkoch Nunzio, ein Vollblut-Sizilianer, verantwortlich. Dementsprechend mediterran wurde auch Süssers Gericht - ein Oktopus samt Safran-Püree und Granatapfel.

Bei der eigens hergestellten Mayonnaise, die unter anderem aus dem Oktopus-Sud hergestellt wurde, lernte sogar der Profi noch etwas dazu und adelte die neu erlernte Fähigkeit aus Nunzios Feder mit einem "faszinierend". Doch wusste das Gericht auch geschmacklich zu überzeugen?

Diese Frage konnte Süsser eindeutig mit einem "Ja" beantworten. Die pure Begeisterung für das neu auf die Karte genommene Schmankerl wurde lediglich davon gebremst, dass ihm hier und dort eine Prise Salz abging.