Punkte-Hammer bei "Mein Lokal, dein Lokal" im Harz: Damit hat niemand gerecht
Seesen - Finale beim Robin-Spezial von "Mein Lokal, dein Lokal": Johannes (29) strebt mit seinem Restaurant "Harzfenster" einen Michelin-Stern an. Bei der Punktevergabe kam dann der Kracher.
Nach einer kulinarischen Woche, die nur aus Robin Pietschs (37) Lieblingsrestaurants bestand, wurde es Zeit für die Siegerehrung.
Johannes deckte seine Punkte auf: Einmal 8, zweimal 9 und einmal 10 Punkte, womit er insgesamt auf 36 kam.
Aufmerksame Zuschauer hatten ein ordentliches Déjà-vu, denn der Hammer: Alle fünf Restaurants staubten in dieser "Mein Lokal, dein Lokal"-Woche aus dem Harz die gleiche Punktzahl ab!
Jetzt lag die Entscheidung bei Sternekoch Robin: Meik (56) vom Restaurant "Leo's" und Felix vom "Kiku" bekamen jeweils 9, Alex (54) vom Restaurant "Schiefer" schnappte sich aber nur 8 Punkte.
Huong (67) vom "Orchidea Huong" und Johannes durften sich beide am Ende über die volle Punktzahl und das (geteilte) Krönchen freuen.
"Mein Lokal, dein Lokal" aus dem Harz: Wer holt den Sieg?
Jubel im Restaurant "Harzfenster"! Dabei sah zunächst alles anders aus. Als Johannes und sein Team den Mitstreitern die Vorspeise auftischten, hagelte es prompt Kritik.
Meik musste die Auster auf seinem Teller suchen, und Alex fand sein Wagyu viel zu roh. Dafür gab er nur eine Tendenz von 8 Punkten.
"Da hab ich jetzt nicht so mit gerechnet", war Sternekoch Robin empört, immerhin handelte es sich bei der Vorspeise um sogenanntes Tataki, wo das Fleisch eben nur sehr kurz angebraten wird.
"Also von der Tendenz bin ich bisschen enttäuscht", erklärte Küchenchef Johannes, der eigentlich auf einem Sternelevel kocht, "aber vielleicht bügeln wir das beim Hauptgang und beim Dessert wieder aus".
Und das gelang allemal! Mit Fjordforelle, gebratener Taube, einem Käsewagen und eigens kreiertem Kirschkuchen konnte sich der 29-Jährige dann doch noch hohe Punkte ergattern.
Die komplette Woche von "Mein Lokal, dein Lokal" aus dem Harz könnt Ihr auf Joyn nachschauen.
Titelfoto: Just Friends Productions GmbH