Punkte-Hammer bei "Mein Lokal, dein Lokal" im Harz: Damit hat niemand gerecht

Seesen - Finale beim Robin-Spezial von " Mein Lokal, dein Lokal ": Johannes (29) strebt mit seinem Restaurant "Harzfenster" einen Michelin-Stern an. Bei der Punktevergabe kam dann der Kracher.

Am letzten Tag bei "Mein Lokal, dein Lokal" lädt Johannes (29, l.) ins Restaurant "Harzfenster" ein. © Just Friends Productions GmbH

Nach einer kulinarischen Woche, die nur aus Robin Pietschs (37) Lieblingsrestaurants bestand, wurde es Zeit für die Siegerehrung.

Johannes deckte seine Punkte auf: Einmal 8, zweimal 9 und einmal 10 Punkte, womit er insgesamt auf 36 kam.

Aufmerksame Zuschauer hatten ein ordentliches Déjà-vu, denn der Hammer: Alle fünf Restaurants staubten in dieser "Mein Lokal, dein Lokal"-Woche aus dem Harz die gleiche Punktzahl ab!

Jetzt lag die Entscheidung bei Sternekoch Robin: Meik (56) vom Restaurant "Leo's" und Felix vom "Kiku" bekamen jeweils 9, Alex (54) vom Restaurant "Schiefer" schnappte sich aber nur 8 Punkte.

Huong (67) vom "Orchidea Huong" und Johannes durften sich beide am Ende über die volle Punktzahl und das (geteilte) Krönchen freuen.