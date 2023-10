"Miss China" irritiert mit Kuss-Geste und bringt Jan Köppen aus dem Konzept

Kuss-Geste mit Folgen: Miss China bringt Take-Me-Out-Moderator Jan Köppen vor laufenden Kameras aus dem Konzept.

Von Nicole Reich

Köln – Das ist Jan Köppen (40) vorher auch noch nicht passiert: Der beliebte Moderator wird in der neuen "Take Me Out"-Folge von "Miss China" höchstpersönlich aus dem Konzept gebracht.

"Take Me Out"-Kandidatin Lily ist eine preisgekrönte Schönheitskönigin. © RTL+ Richtig gelesen! Unter den 30 Buzzer-Girls, die in der RTL-Kuppelshow ihr nächstes Date und vielleicht sogar den Mann fürs Leben suchen, befindet sich eine waschechte "Miss" - und zwar nicht einfach irgendeine. "Ich bin 'Miss China' von vier verschiedenen internationalen 'Miss'-Wahlen", offenbart Single-Lady Lily und erntet dafür anerkennende Reaktionen von den anderen Kandidatinnen. Auch Jan Köppen ist sichtlich beeindruckt. Vor allem, als die preisgekrönte Blondine betont: "Ich bin keine Prinzessin. Ich bin bodenständig." Sie habe sogar ein technisches Studium absolviert. "Ingenieurin bist du, ne?", ist "Köppi" richtig informiert und entlockt den anderen Single-Frauen damit abermals bewundernde Kommentare: "Geil!" Neben ihrem guten Aussehen hat Lily also auch einiges im Köpfchen - nur einen Mann, den hat sie noch nicht. Bei TMO verrät "Miss China", woran das liegen könnte.

"Take Me Out": Jan Köppen verteilt Küsschen, dem Studio-Publikum gefällt's

Jan Köppen (40) moderiert die neuen Folgen von "Take Me Out". © RTL/Guido Engels "Entweder ist er [ihr Traumprinz, Anm. d. Red.] auf dem Pferd unterwegs und läuft langsam zu mir - sehr langsam, ich kann fast nicht mehr warten - oder er ist vielleicht hier", blickt sich die Beauty erwartungsvoll im TV-Studio um. Was dann passiert, bringt Jan Köppen kurzzeitig aus dem Konzept. Plötzlich hebt Lily die Hand an den Mund, verpasst dieser einen gezierten Kuss und winkt dann in Richtung Publikum. Der Moderator ist daraufhin sichtlich verdutzt und stammelt irritiert: "Wem hast du jetzt grad einen ... Macht man das so?" Schnell hat Köppen sich jedoch wieder im Griff und als "Miss China" die Geste kommentarlos wiederholt, imitiert er die Schönheitskönigin kurzerhand und verteilt damit selber Handküsschen an die erheiterten Zuschauer.