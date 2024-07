Talksendung "MDR um 4" holt verurteilte Straftäterin ins Fernsehen

Leipzig - Als "Gäste zum Kaffee" hat sich die Sendung " MDR um 4 " auch in dieser Woche wieder Talkgäste unterschiedlicher Bereiche eingeladen. Neben Musikern und einem sportlichen Weltmeister auch eine verurteilte Straftäterin.

Frontmann Johannes Strate (44, r.) und Gitarrist Niels Kristian Hansen (44, nicht im Bild) kommen zu "MDR um 4". © Georg Wendt/dpa

Los geht es musikalisch am Montag (22. Juli). Von der Band Revolverheld nehmen Sänger Johannes Strate (44) und Gitarrist Niels Kristian Hansen (44) Platz. Zu den bekanntesten Songs der Hamburger zählen "Halt dich an mir fest" und "Ich lass für dich das Licht an". Sicherlich werden sie aber auch Sätze über ihr neuestes Werk "Einfach machen" verlieren.

Dienstag (23. Juli) reist Journalistin Mona Ameziane (30) an. Seit 2016 arbeitet sie für den Westdeutschen Rundfunk (WDR), moderiert neben der Sendung "Neuneinhalb" auch das Informations-Magazin "Aktuelle Stunde".

Ihr aktuellstes Projekt ist aber der Literatur-Podcast "Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher", den sie mit der gebürtigen Erfurterin Christine Westermann (75) führt.

Dem Verbrechen auf die Spur kommt der MDR am Mittwoch (24. Juli) mit dem Besuch von Barbara Philipp (58). Die Schauspielerin dürfte viele als LKA-Verwaltungsangestellte Magda Wächter aus den hessischen Tatort-Folgen von Ermittler Felix Murot (gespielt von UIrich Tukur, 66) bekannt sein.