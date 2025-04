Harald Glööckler fassungslos: Dieser Look ist "in vielerlei Hinsicht bedenklich"

Istanbul (Türkei) - Dieser Auftritt ging nach hinten los! Sophia (28) hat bei " My Style Rocks " eine Reise in ihre kriminelle Vergangenheit gewagt und damit vollends versagt.

Kandidatin Sophia (28) tauchte im fragwürdigen Outfit und mit einer wahren Geschichte auf. © YouTube/My Style Rocks

"Ich bin die Freundin eines Gangsters", beginnt die Schwerinerin in der Sport1-Fashionshow ihre wahre Geschichte. "In der Zeit ist in meinem Leben sehr viel passiert, wo ich mit viel Gutherzigkeit und Naivität an Sachen rangegangen bin, wofür ich am Ende auch bestraft wurde."

Moderatorin Gülcan Kamps (42) überrascht: "Dass du so viel auf dem Kerbholz hast, sieht man dir nicht an."

Ihr freizügiges Outfit mit crazy Stiefeln, knappen Hotpants, einem mit Glitzerüberwurf aufgepimpten BH und einer Ku-Klux -Klan-ähnlichen Maske kam bei ihren Konkurrentinnen nur so semi gut an.

Unter anderem Neuzugang Christell (24) fand es "nicht gut, dass man so eine Vergangenheit verherrlicht. Wir werden zu einer gewissen Uhrzeit ausgestrahlt, das ist nicht meins."

Aber auch bei den Juroren fiel Sophias Performance unten durch.