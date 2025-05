Vergleich mit Prostituierter: Harald Glööckler kann es nicht lassen

Istanbul (Türkei) - Nicoletta (22) ist eine der am meisten kritisierten Kandidatinnen bei " My Style Rocks ". Jetzt ist die Hessin wieder mal von Harald Glööckler (59) angegangen worden. Mit einem heftigen Vergleich, der alle im Studio schockte.

Nicoletta (22) traute ihren Ohren nicht. © YouTube/My Style Rocks Germany

In der Fashion-Show, in der täglich neue Looks und neue (teils fiktive) Geschichten erzählt werden, wollte Nicoletta ihre eigene Make-up-Marke auf einer Schmink-Messe vorstellen, hat dafür ein weißes Kleid mit Puderdöschen beklebt und es so zu einem Hingucker gemacht.

Die zudem getragene rot-orangene Perücke fand der Chef-Juror zwar gut, "aber nicht in diesem Gesamtkontext. Das sieht mir aus wie eine Karnevalsverkleidung mit den Puderdosen und den Schuhen."

Für ihn sieht das gepimpte Kleid "wie ein Stück vom Tollhaus" aus. Und: "Als würdest du zum Karneval gehen als Prostituierte. Das Kleid ist eine Katastrophe, kein normaler Mensch zieht so etwas an, das ist auch nicht raffiniert gemacht. Mit den Schuhen, dem Kleid, dem ganzen Kram - ein Punkt von mir."

Glööckler weiter: "Wenn man seine Kollektion präsentieren möchte, will man ernst genommen werden, das ist ja ein Business, eine große Investition. Da kann man nicht rumlaufen und hat die Kollektion vorn auf dem Kleid draufgeklebt."