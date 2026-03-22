Tödliche Gassirunde: Polizisten-Killer im Knast gestorben
Zahna-Elster - 2019 wird der 77-jährige Wolfhard Lamberty tot in einem Bach im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) gefunden. Nachdem zunächst von einem Unfall oder Suizid ausgegangen wird, kann der Mörder inhaftiert werden. Im Knast ist Jürgen T. vor einigen Monaten gestorben.
Der 27. Januar 2019 ist zunächst wie jeder andere für Ehepaar Lamberty. Wolfhard steht wie immer zwischen 5 und 5.30 Uhr auf, bereitet das Frühstück vor und schnappt sich Mischlingshund Findus für eine Gassirunde.
Diese war immer identisch, wie seine Enkelin Dorothee Bäck in der Kabel-Eins-Sendung "Mord im Dorf" erzählt. Sie führte vorbei an einer ehemaligen Likörfabrik und dem Zahnaer Bahnhof.
Seine Ehefrau Barbara (81) wundert sich nach dem Aufwachen, dass es im Haus so ruhig ist. Schlimme Befürchtungen machen sich breit, als sie zum Gartentor geht und Findus allein davorsteht.
Mit dem Hund geht die frühere Buchhändlerin die Runde ab, findet den 77-Jährigen aber nicht. Nach erfolglosem Abtelefonieren der Krankenhäuser alarmiert sie die Polizei und Feuerwehr. Mehr als 80 Personen suchen bei niedrigen Temperaturen nach dem Hobbygärtner.
Dorothees Bruder Florian ist nach erfolgloser Suche am Sonntag auch am Montag einer der ersten, der mit Freunden hilft. "Er hat gesagt: Opa soll gefunden werden, aber ich möchte ihn auf gar keinen Fall finden."
Das Schicksal meint es mit Wolfhard Lambertys Enkelsohn aber nicht gut: In einem Bach, direkt an einer Brücke, erblickt er seinen mit dem Kopf unter Wasser liegenden Opa. Die Suche nimmt ein tragisches Ende.
Mord im Dorf (Kabel Eins): Zunächst "keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden"
Der Schock bei der Familie sitzt natürlich tief. Doch nun geht es um die Klärung der Todesursache. War es ein Unfall? Selbstmord? Oder ein Tötungsdelikt?
Kameraden der Feuerwehr sind zudem aufgrund des Fundorts stutzig. Denn genau dort hatten sie am Vortag vergeblich gesucht. Wurde die Leiche also erst später dorthin gelegt?
Doch die Polizei teilt mit, dass zum damaligen Zeitpunkt "keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden" vorliegen.
Eine im Wasser schwimmende Schnapsflasche lässt die Ermittler zur Erkenntnis kommen, dass sich der seit 30 Jahren trockene Alkoholiker betrunken haben und in den Bach gestürzt sein muss.
Warum aber ist dann ein grünes Netz um seine Beine gewickelt?
Mord im Dorf (Kabel Eins): Mörder überführt, Täter stirbt im Gefängnis
Eine zunächst ungeachtet gebliebene Zeugenaussage eines Anwohners, der einen hellen Transporter an dem Ort sah, an dem sich Wolfhard Lambertys Spur verliert, wird plötzlich aus der Schublade geholt.
Operative Fallanalytiker des LKA Magdeburg geben den Ermittlern in Zahna schließlich den entscheidenden Hinweis: Die in der Jackentasche des Toten gefundenen Handschuhe gehören nicht ihm, sondern dem Täter und wurden zunächst nicht gründlich genug untersucht. Daraufhin wird eine DNA extrahiert, die weder Lamberty noch einem Familienmitglied zuzuordnen ist.
Eine Reihenuntersuchung unter 1900 Jugendlichen und Männern führt letztlich zu einem Treffer beim Abgleich mit der DNA-Datenbank. Der mehrfach vorbestrafte Jürgen T. (54) wird Hauptverdächtiger.
Auf der Ladefläche seines Transporters wird Opferblut gefunden. Das Landgericht Dessau-Roßlau verurteilt den Kleinkriminellen wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Er wollte sich an Lamberty rächen, der ihn aufgrund einer vier Jahre zurückliegenden Zeugenaussage zu einem aufgebrochenen Wohnwagen für sechs Monate hinter Gitter geführt hatte.
Im Sommer 2025 stirbt T. im Gefängnis.
Kabel Eins zeigt "Mord im Dorf" immer freitags um 20.15 Uhr. Bei Joyn gibt es die Fälle auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei ; IMAGO/Steffen Schellhorn