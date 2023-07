Nach Ecstasy-Tod von Finja (†13) aus Altentreptow: Eltern und Eric Stehfest melden sich zu Wort

Berlin - Finja, gerade mal 13 Jahre jung, ist an der tödlichen Ectasy-Pille "Blue Punisher" gestorben. Bei stern TV am Sonntag sprachen Finjas Eltern offen über den wohl schrecklichsten Tag ihres Lebens. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Tochter die Droge nicht freiwillig genommen hat. Auch der Schauspieler Eric Stehfest (34), der früher drogenabhängig war, meldete sich bei der Talkshow zu Wort.

Aufgelöst und verängstigt habe sich das Mädchen wenige Tage vor ihrem Tod an ihre Eltern gewandt. Sie habe voller Sorge erzählt, dass eine Freundin von ihr eine Ecstasy-Pille geschluckt hätte und von einem Notarzt abgeholt worden war.

So schilderten Tilo und Lucienne einen Vorfall, der ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist und der sie davon ausgehen lässt, dass Finja die Droge nicht aus eigenen Stücken zu sich genommen hat.

Die jüngste unter den Todesopfern lebte mit ihren Eltern Tilo und Lucienne in der beschaulichen Kleinstadt Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern . Finja war beliebt und hatte auch zu ihren Eltern ein offenes Verhältnis.

Die extrem gefährliche Ecstasy-Variante kursiere nicht nur auf Festivals , sondern auch auf Schulhöfen. Wie Finja an die todbringende Droge gelangt war und ob sie sie freiwillig genommen hatte, wird derzeit ermittelt.

Die blauen Pillen mit dem Totenkopf-Emblem haben vermutlich drei junge (13, 15, 18) Menschenleben auf dem Gewissen und sorgen in mehreren Bundesländern für große Sorge.

Es wird vor der Einnahme der extrem gefährliche "Blue Punisher" gewarnt. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Mit den Worten "Tschüss Mama. Bis später!" habe sich Finja am 24. Juni verabschiedet, als sie zu einem beliebten Jugendtreff aufgebrochen war. Doch Finja kam abends nicht nach Hause.

Ein Notarzt hätte bei der Familie angerufen: "Wir haben Ihre Tochter, aber keine Panik, es könnte auch nur die Hitze sein", wurden die Eltern von den Rettungskräften zunächst beschwichtigt.

Finja wurde in eine Klinik gebracht, wo sie angefangen hätte zu krampfen. Die darauffolgenden Untersuchungen ergaben, dass das nicht ansprechbare Mädchen aus noch bislang ungeklärter Ursache eine Pille der extrem gefährlichen Ecstasy-Variante "Blue Punisher" geschluckt hatte.

Die Ärzte konnten das 13-jährige Mädchen nicht mehr retten und so verstarb Finja am späten Montagnachmittag in der Klinik.

Der tragische Tod ihrer Tochter ist für Tilo und Lucienne unbegreiflich. Sie appellieren eindringlich an alle Eltern. "Es darf keiner mehr an den Pillen sterben!"