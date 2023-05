Nach schrecklichem Bären-Angriff: Star-Tierfilmer Kieling verrät, was ihm das Leben rettete

Andreas Kieling (63) wirkt oftmals so tiefenentspannt. Auch über die heftige Bären-Attacke in den Karpaten, im westukrainisch-rumänischen Grenzgebiet, spricht der Naturfotograf und Tierfilmer völlig ruhig und sachlich - ohne Aufregung. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Die linke Hand und sein Arm sind nach wie vor dick verbunden, als Andreas Kieling am Mittwoch im roten Stern-TV-Sessel Moderator Steffen Hallaschka (51) gegenübersitzt. Im Hintergrund ist eine Aufnahme kurz nach dem Bären-Angriff zu sehen - Kieling sitzt blutüberströmt auf einer Wiese.

"Im Ergebnis sieht das so aus, als würde man sich beim Schachspielen 'nen Trümmerbruch holen", sagt Hallaschka zu Beginn der Sendung - irgendwie unpassend, auch wenn der Moderator dabei auf den Umstand anspielen will, dass Kieling im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet unterwegs war, um vergleichsweise harmlose Tiere zu filmen. Nach Vögel-Filmen sehe das nicht aus, so der 51-Jährige.

In "seinen 28 Jahren Alaska" habe er bereits zwei Bärenangriffe erlebt, berichtet der Tierfilmer in einem eingespielten Clip. Dort sitzt der aus Gotha stammende Kieling draußen auf seinem Hof in der Eifel. "Aber das war mit Abstand der heftigste", schiebt er hinterher. Für einen Moment habe er gedacht: "Das war's jetzt. Das überlebst du nicht!"

Doch Andreas Kieling überlebte den heftigen Angriff, sitzt an diesem 24. Mai im Studio der RTL-Talksendung. "Es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sage, wir hätten genauso gut heute einen Nachruf auf Andreas Kieling senden können", sagt Hallaschka.

Kurz davor scheint Kieling emotional ergriffen, als er bei den Aufnahmen auf seinem Hof in der Eifel sagt, dass es an dem Ort, wo sich der Bären-Angriff zugetragen hat, um Leben und Tod ging. Es sei ein Ort, an dem er nicht nochmal unterwegs sein müsse, glaubt er. Gleichzeitig betont er jedoch, dass er weiterhin in seinem Leben Bären filmen werde.