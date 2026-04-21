Reality-Star über Beauty-Pfusch am Po: "Mir floss das flüssige Fett aus allen Nähten"

Düsseldorf/Darmstadt - Natalia Osada (34) hat mit den Folgen einer verpfuschten Po-OP zu kämpfen und will ihr altes Leben ohne Schmerzen und Lebensgefahr zurück.

Natalia Osada (34) war bei "Promi Big Brother", "Adam sucht Eva" und "Stranger Sins" zu sehen. © RTL

Mit 24 Jahren legt sich die gebürtige Polin erstmalig unters Messer. Die Realityshow-Kandidatin (u. a. "Promi Big Brother", "Adam sucht Eva" und "Stranger Sins") hatte damals Pamela Anderson als Vorbild und dachte, man könne "easy peasy" wie die blonde Schönheit aussehen.

Über Kooperationen bekommt Natalia kostenlose Beauty-Behandlungen, wenn sie die Unternehmen im Gegenzug auf Instagram bewirbt. Dadurch entsteht 2018 auch ein "Brazilian Butt Lift", bei dem der Po mit Eigenfett vergrößert wird.

Die OP geht schief. Zurück bleibt ein beidseitig unförmiges Gesäß und offensichtlich innere Verletzungen. "Es war ein unerträglicher Schmerz. Irgendwann habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Mein Bett war vollgesuppt mit allem möglichen Rotz. Mir floss das flüssige Fett aus allen Nähten, die da noch waren", erzählt sie in der VOX-Doku "Für immer jung".

Dr. med. Christian Stanger von der Rosenpark Klinik Darmstadt führt nun einen weiteren Korrektureingriff durch.

"Aufgrund der Bilder müssen wir davon ausgehen, dass Blutgefäße oder Muskeln verletzt wurden", sagt der Mediziner. Das Risiko einer Fettembolie - wenn Fett in die Blutbahn gelangt - sei dadurch sehr hoch und diese führe fast immer zu einer Lebensgefahr.