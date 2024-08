Anke Engelke und Bastian Pastewka geben Einblicke in ihre Beziehung

Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52) sind mehr als nur Kollegen. © NDR/Uwe Ernst

"Telefonieren ist bei uns schwierig, eigentlich machen wir alles über SMS, immer so verkürzt, sehr vereinfacht", erklärte Bastian Pastewka am Freitag. "So was wie Hallo, das reicht dann schon, um zu wissen, der andere ist noch am Leben."

Aber auch nächtliche Fernsehtipps erhalte Engelke von ihrem Freund per SMS.

Geschenke gibt es natürlich auch. "Wir schenken einander Musik, wir empfehlen einander Musik. Im Jahre 2024 als

Link."

Bastian Pastewka werde von seiner Freundin vor allem bekocht. "Sie kocht wirklich sehr gut. Das ist immer irgendwie anders als man es sonst so kennt. Es schmeckt wahnsinnig gut. Ich werde gerne von Anke bekocht."

Anke lebt seit Jahren vegan. Aus politischen Gründen, nicht weil sie den Geschmack nicht mag.

"Das Lustige ist, wenn man von Anke bei ihr zu Hause bekocht wird, dann ist es so, dass man das Essen bekommt und dann sieht man Anke auch nicht mehr. Man hat dann das Gefühl, man ist so für sich. Mit Anke kann man nicht lange so zusammensitzen."

Während man esse, laufe sie durch die Gegend, telefoniere, kümmere sich um ihre Katzen ... "Aber man hat trotzdem einen schönen Tag."