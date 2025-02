Darum wohnt Nadja Benaissa wieder mit ihrer Tochter zusammen

Hamburg - Sie weiß, wovon sie spricht! Mit 18 Jahren wurde Nadja Benaissa (42) Mitglied der Girl-Group "No Angels" und machte Karriere. Ihrer Tochter würde sie davon heutzutage abraten.

Nadja Benaissa (42, r) wurde mit der Casting-Band "No Angels" berühmt. © Düren/dpa

Mit der ersten deutschen Casting-Girl-Band überhaupt und der Single "Daylight in Your Eyes" stürmten die "No Angels" im Jahr 2001 die Charts und wurden über Nacht berühmt. Nach einer ersten Auflösung (2003) und einer Reunion (2007) verließ Benaissa im Jahr 2010 die Band. Ihrer Tochter Leila Jamila (25) rät sie von einer ähnlichen Karriere ab.

"Als sie Jugendliche war, so mit 14, 15 Jahren, hat sie mich mal gefragt", gab Benaissa in der "NDR Talk Show" zu. "Da war gerade 'The Voice Kids' neu. Da habe ich ihr gesagt, da gehst du auf gar keinen Fall hin. Ich glaube, sie ist mir auch heute dafür dankbar."

Die mittlerweile 42-jährige Musikerin, die aktuell wieder als Solo-Künstlerin unterwegs ist, wolle Casting-Shows im Allgemeinen gar nicht verteufeln, schließlich wäre ihr eigenes Leben ohne sie völlig anders verlaufen.

"Ich bin super dankbar, ich liebe auch unsere erste Staffel 'Popstars' und welchen Weg es mir geebnet hat in meinem Leben", erklärte Benaissa. "Aber ich glaube, das ist nichts für jedermann, das kann auch nach hinten losgehen."