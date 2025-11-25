TV-Anwalt Ingo Lenßen über Block-Prozess: "Ganz schrecklich"

Hamburg - Am Freitag hat sich TV-Anwalt Ingo Lenßen (64) in der " NDR Talk Show " erstmals zum laufenden Entführungs- Prozess rund um Steakhouse-Erbin Christina Block (52) geäußert. Der Tochter von Block-House-Gründer Eugen Block (85) wird vorgeworfen, in der Silvesternacht 2023/24 eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt zu haben, ihre beiden jüngsten Kinder aus Dänemark nach Deutschland zu bringen. Block bestreitet die Vorwürfe.

TV-Anwalt Ingo Lenßen (64) war am Freitag zu Gast bei der "NDR Talk Show". © NDR/Uwe Ernst

Der Entführung war ein langer und erbitterter Sorgerechtsstreit mit Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (51) vorausgegangen.

Hensel hatte die Kinder im Sommer 2021 nach einem Umgangswochenende in Dänemark – wohin der Vater aller vier Block-Kinder inzwischen umgezogen war – nicht mehr zur Mutter zurückgebracht.

Nach seiner Aussage geschah dies auf Wunsch der Kinder, die ihm gegenüber von angeblicher Gewalt durch ihre Mutter berichtet hätten.

Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wollte von Lenßen wissen, ob er den spektakulären Fall übernommen hätte. Der Anwalt antwortete deutlich: "Ich finde diesen Fall ganz schrecklich, weil man meiner Meinung nach nicht ausreichend auf das Kindeswohl achtet."

Zur Frage der Mandatsübernahme sagte er: "Die Frage erübrigt sich – da sind ja andere Kollegen dran."