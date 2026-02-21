Ex-Bürgermeister schließt Comeback aus: "Man wird nicht besser über die Zeit"

Hamburg - Der frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (70, CDU) blickt ohne Wehmut auf seine politische Karriere zurück. In der " NDR Talk Show " am Freitagabend sprach der heutige Rechtsanwalt mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) über sein neues Buch "Am Ende des Tages: Politische Floskeln von A bis Z" und darüber, warum er nie zurückkehren wollte.

Der frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (70, CDU) war am Freitag zu Gast in der "NDR Talk Show". © NDR/Uwe Ernst

Von 2001 bis 2010 stand der CDU-Politiker an der Spitze Hamburgs. Nach dem Scheitern der Schulreform trat er zurück.

Auch wenn es ihn manchmal "in den Fingern jucke", wenn er aktuelle politische Debatten verfolge, verspüre er keinen Wunsch nach einem Comeback: "Ich habe freiwillig aufgehört und möchte auch nicht zurück."

Neun Jahre als Erster Bürgermeister seien enorm fordernd gewesen, weniger wegen der Arbeitsbelastung als wegen der Dauerpräsenz. "Man steht ständig auf der Bühne", so von Beust.

Acht bis zehn Reden am Tag, permanente Bewertung, jeder Versprecher werde registriert. Er habe sich irgendwann "durchgenudelt" gefühlt.

Weswegen er auch eine Begrenzung von Spitzenämtern auf zwei Legislaturperioden für sinnvoll halte: "Man wird nicht besser über die Zeit." In der zweiten Amtszeit könne man zudem unpopuläre, aber notwendige Entscheidungen treffen, ohne auf Wiederwahl schielen zu müssen.