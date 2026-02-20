"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.
Zwei von ihnen sind absolute Ausnahmeerscheinungen und gehören seit Jahrzehnten zur Spitze der deutschen Schauspieler. Die Rede ist von Iris Berben (75) und Heiner Lauterbach (72).
Sie haben im Verlauf ihrer Karriere in mehr als 100 Filmen mitgespielt, unzählige Preise abgesahnt und können sich vor Buchungen kaum retten.
Mit über 70 Jahren wagen die beiden nun etwas Neues auf der Kinoleinwand. Berben und Lauterbach spielen in der romantischen Komödie "Ein fast perfekter Antrag" zum ersten Mal ein Liebespaar, das sich vor über 40 Jahren verloben wollte, sich dann aber aus den Augen verlor und jetzt einen gemeinsamen Neubeginn wagen will.
Warum alte Liebe nicht rostet und was sie von Neuanfängen halten, erklären sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 20. Februar
die Moderatorinnen Judith Rakers (50) und Ariana Baborie (38), die einmal in der Woche gemeinsam in ihrem Podcast "Was war los gewesen" sinnieren und erklären, wie außergewöhnlich ihr Kennenlernen war,
Musiker Clueso (45), der mit seinem zehnten Studio-Album auf Tour geht und verrät, warum er seiner Heimat Erfurt immer treu geblieben ist,
Schauspielerin Klara Deutschmann (36), die in der neuen Primetime-Serie "Einfach Elli" eine junge Frau mit ADHS spielt und über diese herausfordernde Rolle spricht,
Rechtsanwalt und ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg Ole von Beust (70), der als Unternehmensberater tätig ist und verrät, welche politischen Floskeln er ganz gerne selbst verwendet hat,
Taxifahrerin Ingrid Seele (88), die in ihren 58 Berufsjahren unzählige Geschichten erlebt hat und erklärt, warum sie noch lange nicht ans Aufhören denkt.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa