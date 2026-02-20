"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " wieder zahlreiche Promis.

Heiner Lauterbach (72) und Iris Berben (75) sind am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show" und sprechen über ihren neuen Film "Ein fast perfekter Antrag". © Sven Hoppe/dpa

Zwei von ihnen sind absolute Ausnahmeerscheinungen und gehören seit Jahrzehnten zur Spitze der deutschen Schauspieler. Die Rede ist von Iris Berben (75) und Heiner Lauterbach (72).

Sie haben im Verlauf ihrer Karriere in mehr als 100 Filmen mitgespielt, unzählige Preise abgesahnt und können sich vor Buchungen kaum retten.

Mit über 70 Jahren wagen die beiden nun etwas Neues auf der Kinoleinwand. Berben und Lauterbach spielen in der romantischen Komödie "Ein fast perfekter Antrag" zum ersten Mal ein Liebespaar, das sich vor über 40 Jahren verloben wollte, sich dann aber aus den Augen verlor und jetzt einen gemeinsamen Neubeginn wagen will.

Warum alte Liebe nicht rostet und was sie von Neuanfängen halten, erklären sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show".