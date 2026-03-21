Hape Kerkeling in Hollywood? Deshalb lehnte der Entertainer einen Mega-Deal ab!

Hamburg - Hape Kerkeling (61) ist Entertainer, Autor und Schauspieler. Seine Figur Horst Schlämmer bringt er nach längerer Abstinenz Ende März wieder auf die Kinoleinwand zurück. Seit mehr als 30 Jahren gehört der 61-Jährige zu den erfolgreichsten Film- und Fernsehstars im deutschsprachigen Raum. Doch auch für Hollywood winkte bereits ein großer Deal.

Hape Kerkeling (61) plauderte am Freitag bei der "NDR Talk Show" aus dem Nähkästchen. © NDR/Uwe Ernst

"Ich habe ein Angebot aus Hollywood bekommen - und zwar von ABC", erklärt der Entertainer am Freitag in der "NDR Talk Show". "Ich sollte die Nebenrolle in einer großen Krimi-Serie spielen, die in New York gedreht wurde." Um welche Serie es sich handelte, verrät der 61-Jährige allerdings nicht.

"Ich sollte auch nicht gecasted werden. Ich sollte gleich unterschreiben und mich für zwei Jahre verpflichten", erinnert er sich weiter. Daraufhin habe er einen Freund in Los Angeles besucht und mit ihm über das Angebot gesprochen. Dieser habe ihm geraten, sich den Deal genau zu überlegen und einen Wahrsager um Rat zu fragen.

Und tatsächlich: "Und dann bin ich zu dem Wahrsager und das war der Wahrsager von Madonna", beschreibt Kerkeling. Also habe der Schauspieler dem Mann seine Situation geschildert und ihn konkret gefragt, ob er das Angebot aus Hollywood annehmen solle.

Nachdem der Wahrsager den heute 61-Jährigen zunächst nach dem Namen des Serien-Produzenten gefragt hatte, äußerte der Mann zunächst, dass es sich dabei um einen "great producer" handelt. Doch als der Wahrsager schließlich seine Karten legte, wendete sich das Blatt.