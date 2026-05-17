Mentalist lässt 20 Studiogäste aufstehen: Was er dann tut, versetzt alle in Staunen

Hamburg - Mentalist Timon Krause (31) war am Freitag zu Gast bei der " NDR Talk Show ". Der 31-Jährige beeindruckte mit seinen Tricks und gab den Zuschauern gleich noch hilfreiche Tipps für den Alltag.

Mentalist Timon Krause (31). © Jonas Walzberg/dpa

Die meisten Menschen werden es kennen: das Problem mit den Namen. Lernt man einen Schwung neuer Leute kennen, beispielsweise bei der Party, bleibt vieles hängen - aber kaum ein Name.

Die Erklärung dafür ist relativ simpel: Bekommt das Hirn viele Reize serviert, fängt es an zu selektieren. Abstrakte Informationen wie Namen fallen schnell hinten runter.

Umso erstaunlicher war die Leistung, die Krause am Freitag vor den Augen des NDR-Publikums vollbrachte. Als Hubertus Meyer-Burckhardt (69) den Entertainer auf sein Namensgedächtnis ansprach, ließ Krause rund zwanzig Studiogäste aufstehen und nannte von jedem einzelnen den richtigen Namen.

Vor der Talkshow hatte sich der Mentalist mit vielen Studiogästen unterhalten und sich die Namen eingeprägt. Für die Vorstellung gab es donnernden Applaus.

Es blieb aber nicht das einzige Kunststück des 31-Jährigen. Der Zauberkünstler erriet auf Anhieb die Berufe zweier unbekannter Gäste (Lehrerin und Coach) und las aus dem Gesicht von Musikwissenschaftler und Musikkabarettist Dr. Pop (43), dass er Rührei zum Frühstück hatte.