Hinter den Kulissen bei "LOL": Martina Hill enthüllt ihre Taktik gegen Lachanfälle
Hamburg - Am Donnerstag startete die siebte Staffel von "LOL - Last One Laughing". Unter anderem mit dabei: Martina Hill (51) und Max Giermann (50). Beide waren am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast und brachten dabei einige spannende Details über die Comedy-Sendung ans Licht.
Das Konzept von "LOL" klingt eigentlich ganz einfach. Alles, was die teilnehmenden Comedians machen müssen ist: nicht lachen! Hill verriet am Freitag ihre ganz eigene Technik. Schließlich nahm die 51-Jährige in Staffel sieben nun bereits zum dritten Mal an der Show teil.
"Man entwickelt natürlich irgendwann Techniken, indem man wahnsinnig hässliche und schlimme Grimassen zieht, die dir helfen", so Hill über ihre Vorgehensweise. Ob dieser Plan dann aber tatsächlich so aufgeht, ist eine andere Frage. Denn die anderen Teilnehmer versuchen mit verschiedenen Acts in der Show alles, um ihre Mitspieler zum Lachen zu bringen.
"Kann man das Nicht-Lachen überhaupt üben?", möchte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (68) von der 51-Jährigen wissen. "Nein. Das ist unmöglich", so Hill überzeugt. "Du kannst noch so viele Strategien mitbringen. Ich kriege ja noch nicht mal auf die Kette, die Sachen zu platzieren, die ich mir vorgenommen habe", bezieht sich die Comedienne auf ihre geplanten Acts.
"Es kommt einfach immer anders, als man denkt. Man ist so ausgeliefert. Jeder macht etwas anderes, und du bist einfach auf nichts vorbereitet." Selbstkontrolle und Konzentration sei ihrer Angabe nach dabei das A und O.
Max Giermann über Situation bei "LOL": "Man denkt: Oh Gott, man stirbt"
Eigentlich ist es genau das Ziel von Comedians, Leute durch ihre Acts zum Lachen zu bringen. Bei "LOL" ist das jedoch anders. Statt lautem Lachen blicken die Teilnehmer in grimmige Gesichter während ihrer Darbietungen.
"Da sitzen dann auch so Idole aus der Kindheit wie Anke Engelke und Bastian Pastewka. Und die sitzen da so mit versteinerter Miene, und man denkt: 'Oh Gott, man stirbt'", beschreibt Giermann die Situation, wenn trotz Bemühung bei der eigenen Darbietung niemand lacht.
Doch vor allem die Dynamik zwischen Hill und Giermann sei besonders herausfordernd. So würden beide die Schwachstellen des jeweils anderen gut kennen. "Es reicht dann manchmal auch schon ein blöder Blick", erklärt Hill in Bezug auf ihren Kollegen.
Die ersten beiden Folgen "LOL - Last One Laughing" sind bereits auf Amazon Prime Video verfügbar. Weitere Episoden werden am Donnerstag veröffentlicht.
Und wer die Folge der "NDR Talk Show" mit Hill und Giermann verpasst hat, kann diese in der ARD-Mediathek aufrufen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa