Hinter den Kulissen bei "LOL": Martina Hill enthüllt ihre Taktik gegen Lachanfälle

Hamburg - Am Donnerstag startete die siebte Staffel von " LOL - Last One Laughing ". Unter anderem mit dabei: Martina Hill (51) und Max Giermann (50). Beide waren am Freitag in der " NDR Talk Show " zu Gast und brachten dabei einige spannende Details über die Comedy-Sendung ans Licht.

Martina Hill (51) sprach in der "NDR Talk Show" über ihre Teilnahme bei "LOL - Last One Laughing". (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Das Konzept von "LOL" klingt eigentlich ganz einfach. Alles, was die teilnehmenden Comedians machen müssen ist: nicht lachen! Hill verriet am Freitag ihre ganz eigene Technik. Schließlich nahm die 51-Jährige in Staffel sieben nun bereits zum dritten Mal an der Show teil.

"Man entwickelt natürlich irgendwann Techniken, indem man wahnsinnig hässliche und schlimme Grimassen zieht, die dir helfen", so Hill über ihre Vorgehensweise. Ob dieser Plan dann aber tatsächlich so aufgeht, ist eine andere Frage. Denn die anderen Teilnehmer versuchen mit verschiedenen Acts in der Show alles, um ihre Mitspieler zum Lachen zu bringen.

"Kann man das Nicht-Lachen überhaupt üben?", möchte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (68) von der 51-Jährigen wissen. "Nein. Das ist unmöglich", so Hill überzeugt. "Du kannst noch so viele Strategien mitbringen. Ich kriege ja noch nicht mal auf die Kette, die Sachen zu platzieren, die ich mir vorgenommen habe", bezieht sich die Comedienne auf ihre geplanten Acts.

"Es kommt einfach immer anders, als man denkt. Man ist so ausgeliefert. Jeder macht etwas anderes, und du bist einfach auf nichts vorbereitet." Selbstkontrolle und Konzentration sei ihrer Angabe nach dabei das A und O.