Heute keine neue Folge "NDR Talk Show": Das ist der Ersatz

Hamburg - Eigentlich zeigt der Norddeutsche Rundfunk dreimal im Monat eine neue Folge der " NDR Talk Show ". Doch in dieser Woche warten am Freitag keine neuen Talks mit prominenten Gästen auf die Zuschauer.

Moderiert wird die "NDR Talk Show" unter anderem von Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69). © Georg Wendt/dpa

Zwar zeigt der NDR am 26. Juni nicht wie gewohnt eine neue Ausgabe der Kult-Talkshow - allerdings ein Best-of. Fans müssen also nicht auf ihre Ration der "NDR Talk Show" verzichten.

"Best-of: Schule! Show! Schlaue Leute!" flimmert dann ab 22 Uhr über die Bildschirme. Was die Zuschauer in dieser Spezial-Ausgabe erwartet? Es wird persönlich, überraschend und stellenweise auch sehr ehrlich, teilte der Sender bereits vorab mit.

Die vier Moderatoren Barbara Schöneberger (52), Bettina Tietjen (66), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Steven Gätjen (53) blicken zurück und verraten, ob sie gerne zur Schule gegangen sind, was für sie eine wirklich gelungene Show ausmacht und welche Gäste sie im Laufe der Sendung besonders beeindruckt haben.

Das Best-of kombiniert diese persönlichen Einblicke mit zahlreichen Talk- und Show-Highlights aus früheren Ausgaben.