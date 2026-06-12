"NDR Talk Show" heute ohne neue Gäste, dafür mit großen Lachern und kuriosen Geschichten
Hamburg - Die "NDR Talk Show" geht in eine neue Runde! Diesmal jedoch etwas anders als gewohnt: Statt prominenten Gästen und fesselnden Talks flimmert in der Sendung vom 12. Juni ein Best-of aus den letzten Jahren über die Bildschirme!
Los geht es jedoch wie gewohnt am Freitagabend um 22 Uhr. In "Das Lustigste aus der NDR Talk Show" werden die unterhaltsamsten Momente der Talkrunden noch einmal gebündelt präsentiert. Dabei bleibt kein Thema unangetastet.
Zwischen kuriosen Aktionen, beeindruckenden Talenten und längst vergessen geglaubten Kindheitserinnerungen liefern die Gäste jede Menge Stoff zum Schmunzeln.
So spricht Comedian Kaya Yanar (53) unter anderem offen über sein Verhältnis zur deutschen Sprache, während Schauspieler Julius Weckauf (18) aus seiner Schulzeit plaudert. Entertainer Oliver Polak (50) und Atze Schröder (60) erinnern sich an legendäre Erlebnisse aus ihrem Partyleben, die bis heute unvergessen sind.
Moderator Guido Cantz (54) verrät, wie er die Herausforderungen der Pubertät seines Sohnes meistert und Schauspielerin Annette Frier (52) gesteht, welche Dinge sie im Alltag so richtig auf die Palme bringen können.
"NDR Talk Show": Weitere Prominente in der Best-of-Ausgabe mit dabei
Auch Designer Guido Maria Kretschmer (61) sorgt für amüsante Einblicke und erzählt, wie er seine geliebten Windhunde erzieht. Für besondere Berliner Genussmomente ist wiederum Désirée Nick (69) zuständig, die ihre Leidenschaft für ganz spezielle Drinks aus der Hauptstadt teilt.
Ergänzt wird die Best-of-Ausgabe unter anderem durch zahlreiche weitere prominente Gäste wie Winfried Glatzeder (81), Katharina Thalbach (72), Kilian Kerner (47), Martin Brambach (58), Alfons (59), Susanne Daubner (64), Vivian (41) und Nico Rosberg (40) sowie Florian Schroeder (46). Die Sendung der etwas anderen Art verspricht damit einen bunten Mix aus Witz, Charme und überraschenden Geschichten.
Am 5. Oktober 1979 flimmerte die erste Episode der Kult-Talkshow über die Bildschirme. Kein Wunder also, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg einiges an Material zusammengekommen ist, das sich nun in einem Best-of verarbeiten lässt.
"Das Lustigste aus der NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa