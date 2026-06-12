12.06.2026 07:08 "NDR Talk Show" heute ohne neue Gäste, dafür mit großen Lachern und kuriosen Geschichten

NDR Talk Show: Statt prominenten Gästen und fesselnden Talks flimmert in der Sendung vom 12. Juni ein Best-of aus den letzten Jahren über die Bildschirme.

Von Jana Steger

Hamburg - Die "NDR Talk Show" geht in eine neue Runde! Diesmal jedoch etwas anders als gewohnt: Statt prominenten Gästen und fesselnden Talks flimmert in der Sendung vom 12. Juni ein Best-of aus den letzten Jahren über die Bildschirme!

Comedian Kaya Yanar (53) ist Teil der Best-of-Ausgabe der "NDR Talk Show". Der 52-Jährige war im Oktober 2025 zu Gast in der Sendung. © NDR/Uwe Ernst Los geht es jedoch wie gewohnt am Freitagabend um 22 Uhr. In "Das Lustigste aus der NDR Talk Show" werden die unterhaltsamsten Momente der Talkrunden noch einmal gebündelt präsentiert. Dabei bleibt kein Thema unangetastet. Zwischen kuriosen Aktionen, beeindruckenden Talenten und längst vergessen geglaubten Kindheitserinnerungen liefern die Gäste jede Menge Stoff zum Schmunzeln. So spricht Comedian Kaya Yanar (53) unter anderem offen über sein Verhältnis zur deutschen Sprache, während Schauspieler Julius Weckauf (18) aus seiner Schulzeit plaudert. Entertainer Oliver Polak (50) und Atze Schröder (60) erinnern sich an legendäre Erlebnisse aus ihrem Partyleben, die bis heute unvergessen sind. Bauer sucht Frau Hochzeitsknall bei "Bauer sucht Frau": Er macht Hofdame im Finale einen Antrag Moderator Guido Cantz (54) verrät, wie er die Herausforderungen der Pubertät seines Sohnes meistert und Schauspielerin Annette Frier (52) gesteht, welche Dinge sie im Alltag so richtig auf die Palme bringen können.

Moderiert wird die "NDR Talk Show" unter anderem von Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69). © Georg Wendt/dpa

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