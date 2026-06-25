Rentner-Paar bei "Bares für Rares" sprachlos: Mit dieser Wende haben sie nicht gerechnet
Köln - Sprachlosigkeit bei "Bares für Rares": Ein Rentner-Ehepaar hält nicht wirklich viel von seinem Objekt. Doch dann nimmt ihr Besuch eine völlig unerwartete Wendung.
Adelgunde und Siegmar haben eine Schauvase mit in die ZDF-Sendung gebracht, die sich schon viele Jahre im Familienbesitz befindet. Ursprünglich stammte sie von der Großtante des Verkäufers, wie sie gegenüber Horst Lichter (64) offenbaren.
Wirklich schön finden die beiden den Behälter nicht. Deshalb soll er weg. Selbst als der Moderator betont: "Die sieht sehr schön aus", schüttelt Adelgunde den Kopf und fragt: "Echt?" Doch der ehemalige TV-Koch bestätigt seinen Eindruck.
Anschließend liefert Bianca Berding (49) weitere Details. Laut der Expertin wurde die Vase in der Steingutfabrik von Franz Anton Mehlem in Bonn gefertigt - und zwar zwischen 1890 und 1920. Sie besteht aus Keramik mit Messingmontur.
Die 49-Jährige glaubt, dass das feilgebotene Exemplar wegen der auffälligen Gestaltung wohl einst für den Export bestimmt war. "Denn der Jugendstil in Übersee durfte praller, bunter und lauter sein", doziert sie. Zudem sei "alles handgemalt".
Adelgunde kann das viele Lob für ihre ungeliebte Vase gar nicht fassen. Ihr Wunschpreis von 300 bis 400 Euro schießt dann aber doch etwas übers Ziel hinaus. Berding taxiert den Wert auf 200 Euro - "mit viel Liebe bis 300 Euro".
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Dreikampf der "Bares für Rares"-Händler treibt Preis in ungeahnte Höhen
Hauptsache weg damit, denkt sich das Verkäufer-Paar und akzeptiert auch den geringeren Preis. Von Lichter gibt's dafür die begehrte Händlerkarte. Doch wie kommt der verpönte Blumenschmeichler bei den potenziellen Käufern an?
"Ein bisschen kitschig", so das erste Urteil von Daniel Meyer. Ergänzend schiebt der 53-Jährige noch hinterher: "Die Malerei ist ein bisschen drüber, aber die Montage ist gut." Das erste Gebot gibt allerdings Christian Vechtel (51) ab: 100 Euro.
Auch Markus Wildhagen (60) zeigt Interesse und bietet mit. Meyer erhöht auf 230 Euro, denn: "Ein bisschen retro und kitschig ist bei Sammlern beliebt." Der Dreikampf ist für Adelgunde und Siegmar ein echter Segen, denn der Preis steigt immer weiter.
Bei 400 Euro steigt Vechtel aus. Seine Kollegen liefern sich jedoch weiter einen munteren Schlagabtausch. Den längeren Atem beweist dabei Markus Wildhagen. Für 600 Euro, also den doppelten Expertisenpreis, sichert er sich den Zuschlag. Die Verkäufer sind sprachlos.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares