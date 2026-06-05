"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Lola Weippert (30) ist erstmals gemeinsam mit ihrer Mutter zu Gast in einer Talkshow. © Soeren Stache/dpa

Unter den Gästen befindet sich auch Lola Weippert (30), die erstmals mit ihrer Mutter Conny in einer Talkshow auftritt.

Die 30-Jährige schwimmt auf einer Welle des Erfolgs: Als Content Creatorin hat sie 800.000 Follower angesammelt, außerdem zählt sie zu den gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands.

Bevor sie vor die Kamera wechselte, startete die in Rottweil geborene Entertainerin im Radio durch. Als Buchautorin schaffte sie es auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Ihre Mama ist die zuverlässige Unterstützerin der ehemaligen "Temptation Island"-Moderatorin, die ihre Follower aktuell am Ausbau ihres Hofs "Lolaland" teilhaben lässt.

Die Klavierstimmerin ist Weipperts großes Vorbild, die beiden pflegen eine sehr enge Beziehung. In der Sendung sprechen Mutter und Tochter über ihre Ähnlichkeiten, wer mehr vom anderen lernen kann und welche Pläne sie gemeinsam schmieden.