"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Unter den Gästen befindet sich auch Lola Weippert (30), die erstmals mit ihrer Mutter Conny in einer Talkshow auftritt.
Die 30-Jährige schwimmt auf einer Welle des Erfolgs: Als Content Creatorin hat sie 800.000 Follower angesammelt, außerdem zählt sie zu den gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands.
Bevor sie vor die Kamera wechselte, startete die in Rottweil geborene Entertainerin im Radio durch. Als Buchautorin schaffte sie es auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Ihre Mama ist die zuverlässige Unterstützerin der ehemaligen "Temptation Island"-Moderatorin, die ihre Follower aktuell am Ausbau ihres Hofs "Lolaland" teilhaben lässt.
Die Klavierstimmerin ist Weipperts großes Vorbild, die beiden pflegen eine sehr enge Beziehung. In der Sendung sprechen Mutter und Tochter über ihre Ähnlichkeiten, wer mehr vom anderen lernen kann und welche Pläne sie gemeinsam schmieden.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 5. Juni
- Der Männerchor "Die Hamburger Goldkehlchen", der seit 2016 die großen Bühnen Hamburgs erobert und im September 2026 das letzte Konzert geben möchte.
- Moderator Ingo Zamperoni (52) und Journalist Philipp Awounou (31), die im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft einen besonderen Roadtrip durch die USA gemacht haben.
- Sportmoderator und Ex-Fußballspieler Thomas Helmer (61) erinnert sich an die WM 1994 und schätzt ein, wie es für die DFB-Elf besser laufen könnte.
- Modedesigner Kilian Kerner (47), dessen Mode von Stars wie Toni Garrn (33) oder Jane Fonda (88) getragen wird, berichtet von der schwierigsten Zeit seines Lebens und dem Start in eine neue Zeit.
- Schauspielerin Beatrice Richter (77), die drei Fremdsprachen und acht verschiedene Dialekte beherrscht und an der Seite von Rudi Carrell ihren Durchbruch feierte.
- Jurist Thorsten Schleif, der seinen Beruf mit der Leidenschaft für Filme und Comics verbindet, fragt sich, ob James Bond ein Entzug der Fahrerlaubnis droht.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / APress