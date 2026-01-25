Diego Pooth offenbart: Nach "Let's Dance" brauchte er jeden Tag eine Spritze

Hamburg - Damit hätte er selbst niemals gerechnet: In der letztjährigen Staffel von " Let's Dance " krönte sich Diego Pooth (22) an der Seite von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38) zum "Dancing Star 2025".

"Let's Dance"-Sieger Diego Pooth (22) war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

Am Freitagabend sprach der Spross von Verona Pooth (57) in der "NDR Talk Show" über seinen unerwarteten Triumph.

Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) verriet der 22-Jährige unter anderem, dass er beinahe gar nicht an der Tanzshow teilgenommen hätte.

"Vor einem Jahr klingelte mein Telefon, ich habe nichts Böses erwartet: 'Wir wollen gerne, dass du tanzt.' Ich habe sofort Papa [Franjo Pooth, Anm. d. Red.] angerufen und gefragt: 'Was soll ich machen?' Er meinte: 'Sag ab, wir können nicht tanzen'", so Diego schmunzelnd.

Der Wahl-Berliner entschied sich jedoch dafür, aus seiner Komfortzone herauszukommen - was sich zunächst als alles andere als leicht für ihn erwies. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals überhaupt in meinem Leben freiwillig tanzen werde", offenbarte er.

In der ersten Sendung habe man ihn dann "in so einen Glitzerstrampler gesteckt" und eine Tanz-Darbietung von ihm erwartet. "Das waren die unangenehmsten zehn Minuten meines Lebens", gestand der leidenschaftliche Golfer.