Reinhold Beckmann steht ohne Zuhause da: "Nichts mehr zu retten"

Hamburg - In der neuesten Ausgabe der " NDR Talk Show " war unter anderem Reinhold Beckmann (69) zu Gast und verkündete, dass er seine Wohnung aufgeben muss.

In der "NDR Talk Show" erzählte Reinhold Beckmann (69) von dem Schaden in seiner Wohnung. © NDR/Uwe Ernst

Bis vor Kurzem war der Moderator, Journalist, Autor und Musiker noch in Indien unterwegs. Der 69-Jährige hat das Land schon öfter bereist und liebt es dort.

Doch noch während seines Aufenthalts in Indien bekam er einen Anruf, der seine Erholung schlagartig beendete. "Ich bekam die Nachricht, dass meine Wohnung abgesoffen ist, sodass da nichts mehr zu retten ist", erklärte der Moderator.

Seine Wohnung wäre in einer älteren Fabrik. Der Nachbar über ihn habe einen Boiler installiert, doch der war wohl leider nicht kompatibel. "Der implodierte und hat das ganze Haus unter Wasser gesetzt", sagte der 69-Jährige.

Allerdings war zwei Tage keiner in der Wohnung, sodass den Schaden niemand mitbekam.

"Es regnete durch das ganze Haus und als dann glücklicherweise meine Nachbarin Regina die Post abholen wollte, sah sie die Wasserspiele in dem Haus", berichtete der Autor.