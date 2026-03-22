Komiker Matze Knop führt Tagebuch - aber nicht im klassischen Sinne

Hamburg - Er gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den beliebtesten Komikern des Landes: Am Freitagabend war Parodist Matze Knop (51) in der " NDR Talk Show " zu Gast.

Parodist Matze Knop (51) war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast. Er sprach unter anderem über sein "Dankbarkeitstagebuch". © NDR/Uwe Ernst

Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) verriet der gebürtige Lippstädter (Nordrhein-Westfalen) unter anderem, dass er seit einiger Zeit ein sogenanntes "Dankbarkeitstagebuch" führe.

"Jeden Abend vor dem Einschlafen schreibe ich das rein, was gut gelaufen ist. Das ist kein Tagebuch im klassischen Sinne, ich schreibe nicht rein: 'Mist, ich habe heute ein Knöllchen bekommen', sondern ich schreibe wirklich nur die guten Sachen rein", erklärte der 51-Jährige.

Er habe festgestellt, dass sich die positiven Dinge im Leben vermehren würden, wenn man sich nur auf diese fokussiere. "Du musst wirklich drei, vier Wochen durchhalten, damit es funktioniert. Aber dann fängt es an, wenn du durch deinen Alltag läufst, dass du auf die guten Sachen schaust", verdeutlichte Knop.

Generell müssten die Menschen wieder mehr lachen und fröhlicher sein, argumentierte der Comedian. "Es gibt Untersuchungen: Wenn du die Mundwinkel hochziehst, für 30 Sekunden, werden Glückshormone ausgeschüttet. Also wenn du Post vom Finanzamt kriegst: lachen", witzelte er.