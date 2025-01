Luisa Neubauer spricht in "NDR Talk Show" über peinlichen Trump-Moment

Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer hat in der NDR Talk Show über den Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Der Auftritt blieb ihr in Erinnerung! Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer (28) war am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". Dort sprach die 28-Jährige über einen Auftritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump (78).

Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer (28) war am Freitag zu Gast in der "NDR Talk Show". © NDR/Uwe Ernst Aufgrund ihrer Tätigkeit war Neubauer zuletzt zu Gast beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, wo sie sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzte. "Es ist eine so skurrile Veranstaltung", erklärte die Hamburgerin, die von der Forbes-Liste zu den "Top 30 unter 30" gezählt wird. "Es ist skurril, weil da alle einfliegen in dieses winzig kleine Bergdorf, das an sich wahnsinnig schön ist, würde man da nicht alles reinquetschen, während auf der anderen Seite des Tales die Gletscher schmelzen." Die 28-Jährige war allerdings nicht vor Ort, um sich die schöne Umgebung der Alpen anzuschauen, sondern um zu protestieren und um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Schließlich ist sie seit Beginn der "Fridays for Future"-Bewegung in Deutschland das Gesicht der Klimabewegung hierzulande. "Da waren natürlich auch tolle Leute", gab sie zu. "Da sprechen auch begabte und inspirierende Menschen über die wirklichen Probleme der Welt."

Luisa Neubauer kritisiert Verhalten gegenüber US-Präsident Donald Trump