Premiere bei "NDR Talk Show": Sie ersetzt am Freitagabend Barbara Schöneberger

Zu den Gästen am Freitagabend in der "NDR Talk Show" gehören unter anderem die Comedians Martina Hill (51) und Max Giermann (50). © Fotomontage: Felix Hörhager/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

Zwei von ihnen gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Comedians des Landes. Die Rede ist von Martina Hill (51) und Max Giermann (50), die beide vielfach preisgekrönt und überragende Parodisten sind.

Giermann imitiert unter anderem für das Satire-Magazin "extra 3" Karl Lagerfeld, Stefan Raab, Sigmar Gabriel, Markus Lanz, Jens Spahn und Donald Trump. Hill wurde spätestens 2007 durch ihre Rolle als Heidi Klum bei "Switch reloaded" bekannt, anschließend hatte sie ihre eigenen Shows mit "Knallerfrauen" oder "Die Martina Hill Show".

"Bei mir wird oft vorausgesetzt, dass ich privat auch so hemmungslos und mutig wie in den Sketchen bin. Bin ich aber gar nicht", erklärt die 51-Jährige.

Gemeinsam sind Hill und Giermann demnächst in der siebten Staffel von "LOL – Last One Laughing" zu sehen. Dort müssen sie gemeinsam mit acht weiteren Stars versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, dürfen selbst aber keine Miene verziehen. Wie sie das schaffen wollen, erklären sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show".