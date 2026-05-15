Premiere bei "NDR Talk Show": Sie ersetzt am Freitagabend Barbara Schöneberger
Hamburg - Ungewohntes Bild! Am Freitagabend wird Moderatorin Barbara Schöneberger (52) in der "NDR Talk Show" fehlen, statt ihr wird neben Hubertus Meyer-Burckhardt (69) Jessy Wellmer (46) durch die Sendung führen. Das Duo begrüßt zahlreiche prominente Gäste.
Zwei von ihnen gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Comedians des Landes. Die Rede ist von Martina Hill (51) und Max Giermann (50), die beide vielfach preisgekrönt und überragende Parodisten sind.
Giermann imitiert unter anderem für das Satire-Magazin "extra 3" Karl Lagerfeld, Stefan Raab, Sigmar Gabriel, Markus Lanz, Jens Spahn und Donald Trump. Hill wurde spätestens 2007 durch ihre Rolle als Heidi Klum bei "Switch reloaded" bekannt, anschließend hatte sie ihre eigenen Shows mit "Knallerfrauen" oder "Die Martina Hill Show".
"Bei mir wird oft vorausgesetzt, dass ich privat auch so hemmungslos und mutig wie in den Sketchen bin. Bin ich aber gar nicht", erklärt die 51-Jährige.
Gemeinsam sind Hill und Giermann demnächst in der siebten Staffel von "LOL – Last One Laughing" zu sehen. Dort müssen sie gemeinsam mit acht weiteren Stars versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, dürfen selbst aber keine Miene verziehen. Wie sie das schaffen wollen, erklären sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 15. Mai
- Mentalist und Autor Timon Krause (31), der mit einfachen Tricks, die mentale Gesundheit stärken will, und in der Show eine Kostprobe seiner Magie gibt,
- Gynäkologin Sheila de Liz (57), die sich mit zwei Bestsellern zu einer Art Aufklärerin für den weiblichen Körper in allen Lebensphasen entwickelte und die Gesprächstemperatur ein wenig in die Höhe treibt,
- Journalistin Annette Dittert (63), die in London auf einem Hausboot lebt, erzählt, wie sehr sich der Alltag der Briten nach dem EU-Austritt vor zehn Jahren verändert hat,
- Schauspielerin Anneke Kim Sarnau (54), die seit 2010 im "Polizeiruf 110" ermittelt und in der Komödie "Rosen und Reis" der Frage auf den Grund geht, ob Fremdgehen eine Beziehung retten kann,
- Musikwissenschaftler und Musikkabarettist Dr. Pop (43), für den Musik weit mehr als nur Unterhaltung ist und der verblüffende Facts über die größten Hits der Musikgeschichte verrät,
- Schauspielerin Monika Peitsch (89), die mit 80 Jahren ihre große Liebe geheiratet hat, erzählt, was sie nach ihrem Umzug - außer drei Koffern - noch mit Hamburg verbindet.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Fotomontage: Georg Wendt/dpa, 123rf, NDR/Uwe Ernst