Überraschender Wechsel! Barbara Schöneberger fehlt in der "NDR Talk Show"
Hamburg - Sie muss passen! Bei der "NDR Talk Show" kommt es am Freitagabend zu einem überraschenden Wechsel. An der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wird nicht wie gewohnt Barbara Schöneberger (52) den prominenten Gästen auf den Zahn fühlen, sondern eine Kollegin.
Seit 2008 ist Schöneberger ein fester Bestandteil der beliebten Talkshow und moderiert mit wenigen Ausnahmen gemeinsam mit Meyer-Burckhardt. Mittlerweile auch im Wechsel mit dem Duo Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53).
An diesem Freitagabend muss Meyer-Burckhardt aber auf seine geschätzte Kollegin verzichten. Denn wie in der Programmvorschau zu sehen ist, wird Schöneberger an diesem Abend fehlen.
"Barbara Schöneberger ist an diesem Wochenende beim Eurovision Song Contest im Einsatz und kann die Moderation der 'NDR Talk Show' daher nicht übernehmen", erklärte der NDR auf TAG24-Nachfrage.
Für die Kult-Blondine springt Moderatoren-Kollegin und Tagesthemen-Sprecherin Jessy Welmer (46) ein, die im Dezember vergangenen Jahres noch selbst zu Gast in der Sendung war. "Wir freuen uns sehr, dass sie die Sendung mit ihrer Talk‑Expertise bereichert", ließ der Sender weiter verlauten.
Jessy Wellmer moderiert einmalig die "NDR Talk Show"
Es wird wohl aber bei einer einmaligen Aktion bleiben. "Eine dauerhafte Veränderung ist nicht vorgesehen", erklärte eine Sprecherin und verweis auf die zahlreichen Gastmoderationen in den vergangenen Jahren. Unter anderem standen Esther Sedlaczek (40), Atze Schröder (60), Martin Rütter (55), Aminata Belli (34) und Laura Larsson (36) vor der Kamera.
Als Gäste sind am Freitag die Comedians Martina Hill (51) und Max Giermann (50), die Schauspielerinnen Anneke Kim Sarnau (54) und Monika Peitsch (89), die Journalistin Annette Dittert (63), der Mentalist Timon Krause (31), die Gynäkologin Sheila de Liz (57) und Musikwissenschaftler Dr. Pop (43) vorgesehen.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Fotomontage: Georg Wendt/dpa, 123rf