Überraschender Wechsel! Barbara Schöneberger fehlt in der "NDR Talk Show"

Hamburg - Sie muss passen! Bei der " NDR Talk Show " kommt es am Freitagabend zu einem überraschenden Wechsel. An der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wird nicht wie gewohnt Barbara Schöneberger (52) den prominenten Gästen auf den Zahn fühlen, sondern eine Kollegin.

Barbara Schöneberger (52) wird am Freitag in der "NDR Talk Show" fehlen. © Fotomontage: Georg Wendt/dpa, 123rf

Seit 2008 ist Schöneberger ein fester Bestandteil der beliebten Talkshow und moderiert mit wenigen Ausnahmen gemeinsam mit Meyer-Burckhardt. Mittlerweile auch im Wechsel mit dem Duo Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53).

An diesem Freitagabend muss Meyer-Burckhardt aber auf seine geschätzte Kollegin verzichten. Denn wie in der Programmvorschau zu sehen ist, wird Schöneberger an diesem Abend fehlen.

"Barbara Schöneberger ist an diesem Wochenende beim Eurovision Song Contest im Einsatz und kann die Moderation der 'NDR Talk Show' daher nicht übernehmen", erklärte der NDR auf TAG24-Nachfrage.

Für die Kult-Blondine springt Moderatoren-Kollegin und Tagesthemen-Sprecherin Jessy Welmer (46) ein, die im Dezember vergangenen Jahres noch selbst zu Gast in der Sendung war. "Wir freuen uns sehr, dass sie die Sendung mit ihrer Talk‑Expertise bereichert", ließ der Sender weiter verlauten.