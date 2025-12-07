Evelyn Burdecki: Bereut sie, sich nicht für Playboy ausgezogen zu haben?

Hamburg - Kurz vor ihrer Dschungelcamp -Teilnahme im Januar 2019 wurde Evelyn Burdecki (37) vom "Playboy" angefragt, doch die spätere Dschungelkönigin lehnte ab. In der " NDR Talk Show " am Freitagabend verriet der Reality-TV-Star, ob sie diese Entscheidung bereut.

Evelyn Burdecki (37) war am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

Auf die Frage von Moderatorin Barbara Schöneberger (51), ob sie in ihrer bisherigen Karriere nur gute Entscheidungen getroffen habe, antwortet Evelyn Burdecki: "Ja, ich bereue gar nichts!"

Besonders stolz ist sie auf ihre Entscheidung, sich damals NICHT für den "Playboy" ausgezogen zu haben: "Bis heute sage ich immer: 'Danke, lieber Gott!' Ich hatte damals noch gar nicht viel Geld und es hieß: 'Komm, Evelyn, mach das doch, kurz vorm Dschungel, das bringt richtig Quote'", so die 37-Jährige.

"Aber ich habe trotzdem gewonnen, ohne mich auszuziehen. Das war für mich ein Zeichen, dass ich alles richtig gemacht habe"

Generell hört sie immer auf ihr Bauchgefühl und legt großen Wert auf finanzielle Unabhängigkeit: "Ich denke immer an später, wie mein Vater es mir beigebracht hat." Von ihrem ersten "großen Geld" habe sie sich ein Haus gekauft, in dem die gebürtige Düsseldorferin noch heute mit ihrer Mutter lebt.