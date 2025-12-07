Evelyn Burdecki: Bereut sie, sich nicht für Playboy ausgezogen zu haben?
Hamburg - Kurz vor ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Januar 2019 wurde Evelyn Burdecki (37) vom "Playboy" angefragt, doch die spätere Dschungelkönigin lehnte ab. In der "NDR Talk Show" am Freitagabend verriet der Reality-TV-Star, ob sie diese Entscheidung bereut.
Auf die Frage von Moderatorin Barbara Schöneberger (51), ob sie in ihrer bisherigen Karriere nur gute Entscheidungen getroffen habe, antwortet Evelyn Burdecki: "Ja, ich bereue gar nichts!"
Besonders stolz ist sie auf ihre Entscheidung, sich damals NICHT für den "Playboy" ausgezogen zu haben: "Bis heute sage ich immer: 'Danke, lieber Gott!' Ich hatte damals noch gar nicht viel Geld und es hieß: 'Komm, Evelyn, mach das doch, kurz vorm Dschungel, das bringt richtig Quote'", so die 37-Jährige.
"Aber ich habe trotzdem gewonnen, ohne mich auszuziehen. Das war für mich ein Zeichen, dass ich alles richtig gemacht habe"
Generell hört sie immer auf ihr Bauchgefühl und legt großen Wert auf finanzielle Unabhängigkeit: "Ich denke immer an später, wie mein Vater es mir beigebracht hat." Von ihrem ersten "großen Geld" habe sie sich ein Haus gekauft, in dem die gebürtige Düsseldorferin noch heute mit ihrer Mutter lebt.
Das macht Evelyn Burdecki, wenn es mit dem Fernsehen nicht mehr klappt
Zusätzlich besitzt sie weitere Immobilien, ebenfalls als Vorsorge für die Zukunft. Um eine Immobilie dreht sich auch ihre neue sechsteilige Sky-Reality-Doku "Being Burdecki", in der sie ein Haus auf Mallorca sucht. "Ich liebe es, zu reisen und meine Family einzuladen - dafür gebe ich auch gerne Geld aus", so Burdecki.
Dennoch lege sie großen Wert darauf, geerdet zu bleiben: "Wenn es mit Fernsehen nicht mehr klappen sollte, kellnere ich einfach wieder."
