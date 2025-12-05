"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Reality-TV-Star und Moderatorin Evelyn Burdecki (37) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Rolf Vennenbernd/dpa

Eine von ihnen ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Reality-TV-Star und Moderatorin Evelyn Burdecki (37) hat sich den Traum "Vom Tellerwäscher zur Millionärin" erfüllt. Zunächst hatte sie als Kellnerin gearbeitet, ehe ihre Teilnahme an Reality-TV-Shows ihr Leben veränderte.

Zehn Minuten in der Kuppelshow "Der Bachelor" reichten ihr, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Fortan sorgte sie mit legendären Sprüchen und ihrer lebensfrohen Art für beste Unterhaltung. Sie wurde nicht nur Dschungelkönigin, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin.

"Ich habe einfach nur gemacht", antwortete sie auf die Frage, wie ihr berufliches Konzept aussehe. Ihr Geheimnis ist aber einfach: Immer unterschätzt zu werden.

Auf Social Media folgen ihr mittlerweile mehr als 900.000 Follower, dazu hat sie eine eigene Doku "Being Burdecki". Dort zeigt sie, wie sie sich ihren Traum von einem Haus im Süden verwirklichen will.

In der "NDR Talk Show" spricht Burdecki über die Herausforderungen dabei und wie sie ihren Weg zum echten Medienphänomen wahrgenommen hat.