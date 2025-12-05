"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt empfangen in der NDR Talk Show zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Reality-TV-Star und Moderatorin Evelyn Burdecki (37) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show".
Eine von ihnen ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Reality-TV-Star und Moderatorin Evelyn Burdecki (37) hat sich den Traum "Vom Tellerwäscher zur Millionärin" erfüllt. Zunächst hatte sie als Kellnerin gearbeitet, ehe ihre Teilnahme an Reality-TV-Shows ihr Leben veränderte.

Zehn Minuten in der Kuppelshow "Der Bachelor" reichten ihr, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Fortan sorgte sie mit legendären Sprüchen und ihrer lebensfrohen Art für beste Unterhaltung. Sie wurde nicht nur Dschungelkönigin, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin.

"Ich habe einfach nur gemacht", antwortete sie auf die Frage, wie ihr berufliches Konzept aussehe. Ihr Geheimnis ist aber einfach: Immer unterschätzt zu werden.

Auf Social Media folgen ihr mittlerweile mehr als 900.000 Follower, dazu hat sie eine eigene Doku "Being Burdecki". Dort zeigt sie, wie sie sich ihren Traum von einem Haus im Süden verwirklichen will.

In der "NDR Talk Show" spricht Burdecki über die Herausforderungen dabei und wie sie ihren Weg zum echten Medienphänomen wahrgenommen hat.

Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69).
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show vom 5. Dezember

Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem die Schauspielerin Annette Frier (51) und der Fußball-Weltmeister von 2014 Christoph Kramer (34).
  • Schauspieler Moritz Bleibtreu (54), der mittlerweile auch als Regisseur glänzt und verrät, mit welchen Ritualen er Silvester feiert
  • Schauspielerin Annette Frier (51), die sich in ihrer neuen Rolle selbst spielt und erklärt, warum die Wechseljahre ihrer Meinung nach noch schlimmer als die Pubertät sind
  • Ex-Fußball-Profi und Weltmeister von 2014 Christoph Kramer (34), der sich an das Finale nur bedingt erinnern kann und mittlerweile als Buch-Autor in den Bestseller-Listen zu finden ist
  • Schauspielerin Victoria Trauttmansdorff (65), die in zahlreichen Krimi-Formaten mitgespielt hat und erklärt, warum es sie nicht stört, brutale Menschen zu spielen
  • Kabarettist Florian Schroeder (46), der bereits mit 14 Jahren auf der Bühne stand und verrät, auf welche Ereignisse des Jahres er besonders gerne satirisch zurückblickt
  • Schauspielerin Sabine Postel (71), die nicht nur seit 22 Jahren als Kommissarin Inga Lürsen im Bremer "Tatort" ermittelt, sondern auch in der Erfolgsserie "Die Kanzlei" zu sehen ist

Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha

