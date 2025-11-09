"NDR Talk Show": Anke Engelke gibt einen Einblick in ihren Job bei der Deutschen Bahn

Hamburg - Es war eine große Überraschung! Schauspielerin Anke Engelke (59) jobbte im vergangenen halben Jahr immer mal wieder für die Deutsche Bahn und unterhielt die Zuschauer als fiktive Zugchefin Tina. Was sie darüber denkt, erklärte sie nun in der " NDR Talk Show ".

Schauspielerin Anke Engelke (59) war zu Gast in der "NDR Talk Show" und sprach dort unter anderem über ihren Job bei der Deutschen Bahn. © Helmut Fricke/dpa

Engelke arbeitete dabei in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, so etwa in der Logistik, aber natürlich auch im Zug im Bistro oder bei der Fahrkartenkontrolle.

"Das war ja von meiner Seite aus nicht gedacht als Werbung, sondern als Bitte um Solidarität mit Menschen, die nichts dafür können, dass es gerade totaler Murks ist mit der Bahn", sagte sie im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51).

Engelke wisse allerdings auch ganz genau, dass die Züge der Bahn durch ihr Engagement nicht pünktlicher kommen würden. "Machen wir uns nichts vor", machte sie deutlich. "Das muss an anderer Stelle repariert werden, aber durch das Praktikum, dass ich ja vorher gemacht habe, habe ich ein Gefühl dafür bekommen, dass es für die Menschen unangenehm ist, für etwas auf die Mütze zu bekommen, für das sie nichts können."

Schließlich handelt es bei dem DB-Personal auch nur um Menschen, die nach Hause wollen, "einen Babysitter oder ein Date" haben. Den Ärger der Reisenden, vor allem derer, die keinen großen Puffer haben, könne sie aber nachvollziehen.