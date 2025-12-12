"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Zu den Gästen der "NDR Talk Show" am Freitagabend zählt unter anderem die Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer (46). © Georg Wendt/dpa

Eine von ihnen ist die Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer (46), die seit nunmehr zwei Jahren als Nachfolgerin von Caren Miosga (56) die "tagesthemen" moderiert und als wichtigste ostdeutsche Stimme der ARD gilt.

Die 46-Jährige entlockt sogar hartgesottenen Politprofis mit ihrer eigenen und frischen Art immer wieder Neues. Und vor allem: Sie redet mit allen. Für Aufmerksamkeit sorgte ihr Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) Anfang des Jahres.

In ihrem neuen Buch bezeichnet sich die gebürtige Güstrowerin selbst als "Zonen-Jessy" und schreibt über die Beziehungen zwischen West- und Ostdeutschen. In ihren sehr persönlichen Reportagen wirft sie einen Blick auf die Stimmung im Land, deckt immer wieder Trennendes und Verbindendes zwischen Ost und West auf.

Gestartet hatte Wellmer mit einem Studium in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, ehe sie in den Journalismus wechselte und ihr Handwerk beim rbb lernte. Es folgten Stationen beim ZDF-Morgenmagazin und bei der Sportschau.

Mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern lebt Wellmer eigentlich in Berlin, mittlerweile hat sie aber auch in Hamburg Wurzeln geschlagen. In der "NDR Talk Show" berichtet sie über ihr bislang schwerstes Interview und worum es in ihrer neuesten Reportage geht.