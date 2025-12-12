"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Eine von ihnen ist die Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer (46), die seit nunmehr zwei Jahren als Nachfolgerin von Caren Miosga (56) die "tagesthemen" moderiert und als wichtigste ostdeutsche Stimme der ARD gilt.
Die 46-Jährige entlockt sogar hartgesottenen Politprofis mit ihrer eigenen und frischen Art immer wieder Neues. Und vor allem: Sie redet mit allen. Für Aufmerksamkeit sorgte ihr Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) Anfang des Jahres.
In ihrem neuen Buch bezeichnet sich die gebürtige Güstrowerin selbst als "Zonen-Jessy" und schreibt über die Beziehungen zwischen West- und Ostdeutschen. In ihren sehr persönlichen Reportagen wirft sie einen Blick auf die Stimmung im Land, deckt immer wieder Trennendes und Verbindendes zwischen Ost und West auf.
Gestartet hatte Wellmer mit einem Studium in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, ehe sie in den Journalismus wechselte und ihr Handwerk beim rbb lernte. Es folgten Stationen beim ZDF-Morgenmagazin und bei der Sportschau.
Mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern lebt Wellmer eigentlich in Berlin, mittlerweile hat sie aber auch in Hamburg Wurzeln geschlagen. In der "NDR Talk Show" berichtet sie über ihr bislang schwerstes Interview und worum es in ihrer neuesten Reportage geht.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 12. Dezember
- Schauspielerin Claudia Michelsen (56), die als impulsive Kommissarin Doreen Brasch im Magdeburger "Polizeiruf 110" über Paragrafen und Gesetze stolpert und über ihre Kindheit in der DDR spricht,
- Partyschlager-Sängerin Isi Glück (34), die als frühere "Miss Germany" mittlerweile Karriere am Ballermann gemacht hat und aufklärt, wie sie sich auf ihrem Weg an die Spitze behauptet hat,
- Comedian Özcan Cosar (44), der immer mehr Fans bekommt und sagt, wer für ihn die wahren Stars des Alltags sind,
- Alkoholforscher Helmut K. Seitz (75), der sich seit mehr als 50 Jahren mit dem Thema beschäftigt und darüber spricht, welche Mythen rund um den Alkohol längst überholt sind,
- Schauspieler Sebastian Ströbel (48), der für die zweiteilige Doku "Meine Arktis" bei klirrender Kälte und unendlicher Weite unterwegs war und erklärt, wie sich der Klimawandel dort bemerkbar macht,
- Lyrikerin Clara Lösel (26), die jeden Monat auf Social Media bis zu 20 Millionen Menschen erreicht und verrät, welchen Anteil ihr Großvater am unerwarteten Erfolg hat.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha