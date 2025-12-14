Moderatorin warnt: "Extreme Kräfte nutzen kleine Dinge, um sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren"

Hamburg - Die Lage in Deutschland ist angespannt, viele Menschen sind verunsichert und zerrissen. Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer (46) hat in einer Dokumentation genau diese Probleme zum Tragen gebracht. Was dabei herauskam, hat sie in der " NDR Talk Show " erklärt.

Moderatorin Jessy Wellmer (46) war zu Gast in der "NDR Talk Show" und hat dort über ihre Dokumentation "Wie zerrissen ist Deutschland?" gesprochen. © NDR/Uwe Ernst

Worüber wurde in den vergangenen Jahren nicht alles diskutiert - Gendern, politische Korrektheit und und und. Mittlerweile ist der Trend wieder etwas abgeebbt, doch vieles ist geblieben. Wurde dabei übertrieben?

"Wenn Leute, die alle Minderheiten und marginalisierten Gruppen richtig ansprechen wollen, wenn die sich fragen 'Wie war jetzt nochmal die Selbstbezeichnung, wie kann ich das richtig sagen, ohne in eine Falle zu tappen?', dann ist es möglicherweise überdreht", erklärte Wellmer im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und fragte: "Aber was ist die Antwort darauf?"

Die "Tagesthemen"-Moderatorin sehe vielmehr eine Gefahr darin, dass "extreme Kräfte genau diese kleinen Dinge nutzen, um sie zu instrumentalisieren für ihre Zwecke".

In vielerlei Hinsicht habe sich daraus laut Wellmer mittlerweile auch ein "Generationending" (wie etwa beim Zigeunerschnitzel) entwickelt. Während die Älteren es als gebräuchlich ansehen und "keinem vor den Latz hauen" wollen, würden jüngere Menschen diesen Begriff schon gar nicht mehr kennen.