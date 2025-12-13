Als Isi Glück Jürgen Drews am Ballermann sah, änderte sich alles

Hamburg - Offene Worte! Ballermann-Star Isi Glück (34) war am Freitagabend zu Gast in der " NDR Talk Show " und sprach dort über ihre Karriere, ihre Auftritte und das liebe Geld.

Ballermann-Star Isi Glück (34) sprach in der "NDR Talk Show" offen über Karriere auf Mallorca. © NDR/Uwe Ernst

Als Isi Glück 2012 zur "Miss Germany" gewählt wurde, hatte sie wohl kaum gedacht, dass sie Jahre später einmal als Schlager-Queen am Ballermann landet. Doch genau diese Auszeichnung hat sie dorthin gebracht.

Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51), erklärte sie, dass sie mehrmals im Jahr nach Mallorca flog, um die "Miss Mallorca"-Wahl zu moderieren. Dabei erhielt sie einen Blick hinter die Kulisse und zeigte sich von den großen Stars der Szene, wie Jürgen Drews (80) beeindruckt. "Da habe ich gesagt: Das will ich auch mal", gestand Glück.

Und so legte sie 2017, damals noch in einer sehr männerdominierten Szene, los. "Es war als Frau nicht ganz leicht", blickte die damals festangestellte TV-Redakteurin zurück. "Man wurde vom Publikum belächelt und musste hart kämpfen." Und genau das tat sie. "Wenn du sie auf deiner Seite hast, schließen sie dich in ihr Herz - und das war damals was Besonderes."

Mittlerweile gehört die 34-Jährige zu den Stars am Ballermann, ihre Songs grölen Tausende Urlauber mit. Dabei hat sie kein gutes Gespür für ihre Hits. "Ich habe schon ganz oft daneben gelegen. Ich sage oft, jetzt habe ich einen Kracher und der war dann gar nichts", gab sie zu.

"Und dann habe ich einen Song wie den 'Delfin', den wollte ich erst gar nicht singen, weil ich dachte, irgendwie ist das nichts, das ist ja sowas bescheuert. Aber meinem Bruder schicke ich das immer als Erstes... Der hat immer ein sehr gutes Gespür und sagt dann, das ist ein Hit und das nicht."