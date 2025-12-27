Matilda zieht Schlussstrich bei GZSZ: "Es war schön, aber …"

Berlin - Matilda trifft bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " eine Entscheidung, die ihrem Verehrer einen Stich ins Herz versetzt - gibt sie sich jetzt einer "verbotenen" Liebe hin?

Matilda trifft eine harte Entscheidung. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Gerner-Tochter leistete sich nicht nur einen fatalen Fehltritt mit Erik, sondern hatte für einige Zeit auch eine Affäre mit Nihat - in erster Linie, um sich von dem Koch abzulenken.

Nihat entwickelte jedoch Gefühle für seine Chefin und hielt damit nicht hinter dem Berg. In der Folge distanzierte sich Matilda von ihrem Lover, was auch berufliche Konsequenzen nach sich zog.

Bei einem beruflichen Meeting entschuldigt sie sich bei ihrem Angestellten, dass sie ihn kurzfristig von einer Geschäftsreise nach Finnland ausgeschlossen hatte, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Das hatte nichts mit dir zu tun - ich war nur im Stress", erklärt sie ihrem Untergebenen. Nihat versteht ihre Rechtfertigung jedoch vollkommen falsch und versucht sofort wieder, bei ihr zu landen.

"Also, dagegen kann man etwas tun", stellt er fest und schlägt ihr ein gemeinsames Dinner vor. Die kalte Dusche folgt jedoch prompt.