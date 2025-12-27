Matilda zieht Schlussstrich bei GZSZ: "Es war schön, aber …"
Berlin - Matilda trifft bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine Entscheidung, die ihrem Verehrer einen Stich ins Herz versetzt - gibt sie sich jetzt einer "verbotenen" Liebe hin?
Die Gerner-Tochter leistete sich nicht nur einen fatalen Fehltritt mit Erik, sondern hatte für einige Zeit auch eine Affäre mit Nihat - in erster Linie, um sich von dem Koch abzulenken.
Nihat entwickelte jedoch Gefühle für seine Chefin und hielt damit nicht hinter dem Berg. In der Folge distanzierte sich Matilda von ihrem Lover, was auch berufliche Konsequenzen nach sich zog.
Bei einem beruflichen Meeting entschuldigt sie sich bei ihrem Angestellten, dass sie ihn kurzfristig von einer Geschäftsreise nach Finnland ausgeschlossen hatte, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Das hatte nichts mit dir zu tun - ich war nur im Stress", erklärt sie ihrem Untergebenen. Nihat versteht ihre Rechtfertigung jedoch vollkommen falsch und versucht sofort wieder, bei ihr zu landen.
"Also, dagegen kann man etwas tun", stellt er fest und schlägt ihr ein gemeinsames Dinner vor. Die kalte Dusche folgt jedoch prompt.
Nihat schöpft Verdacht: "Es gibt einen anderen"
"Nihat, wie hatten tolle Momente. Es war schön, aber ...", lässt sie ihn wissen, ohne einen konkreten Grund zu nennen. "Oh, verstehe", bemerkt Nihat, woraufhin sie wissen will, was er denkt.
"Es gibt einen anderen", schlussfolgert er. Eine Antwort bleibt sie ihrem Verehrer jedoch schuldig, schließlich darf niemand von ihrer heimlichen Liebe zu Erik erfahren, denn das würde ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen.
Aber so schnell lässt Nihat nicht locker, denn ihn beschäftigt die Frage, wer sein unbekannter Rivale ist. Matilda will jedoch auf jeden Fall verhindern, dass er erfährt, um wen es sich handelt.
Doch ausgerechnet an Silvester kreuzen sich ihre Wege mit Tonis Mann erneut im "Mauerwerk" und es geht zum Jahreswechsel heiß her.
Ob die Affäre ihre Fortsetzung findet und ob Toni irgendwann doch noch die Wahrheit erfährt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
