"NDR Talk Show": Bettina Tietjen überrascht mit dieser Co-Moderatorin

Hamburg - Ein ungewohntes Duo! Die "NDR Talk Show" begrüßt am Freitagabend (22 Uhr) ein neues Gesicht. An der Seite von Moderatorin Bettina Tietjen (64) führt Esther Sedlaczek (38) durch die Sendung.

Bettina Tietjen (64) überrascht am Freitag mit einer neuen Co-Moderatorin in der "NDR Talk Show". © Christian Charisius/dpa

Zwei ihrer Gäste sind ganz starke Frauen, die demnächst im Bremer "Tatort" gemeinsame Sache machen! Die 35-jährige Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer als Kommissarin und die 71-jährige Helen Schneider als Rechtsmedizinerin.

Schneider, eine gebürtige New Yorkerin, tourt als Sängerin einer Bluesband durch die USA, ehe sie Ende der 1970er-Jahre nach Deutschland kommt. Als erste westliche Künstlerin überhaupt darf sie im Palast der Republik in Ostberlin auftreten. 1987 startet sie ihre zweite Karriere als Schauspielerin und Musicaldarstellerin in Produktionen wie "Cabaret", "Sunset Boulevard" und "Evita".

Bauer hingegen ist schon länger dabei. Ihren Durchbruch schaffte sie 2012 mit dem Film "Ein Tick anders", in dem sie eine Jugendliche mit Tourette-Syndrom verkörperte. Mit der Rolle gewann sie direkt den New Faces Award.

Im Bremer "Tatort" ist die 35-Jährige bereits seit 2021 zu sehen. Die gebürtige Wiesbadenerin mit schweizerischen und chilenischen Wurzeln pendelt heute zwischen ihren Wohnorten Berlin und Mallorca.